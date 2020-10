Tom Christiaens wijst KHO Bierbeek de weg in Houtem-Oplinter met prachtgoal: “Efficiëntie moet omhoog” Stijn Deleus

12 oktober 2020

18u26 0 Sport in de buurt In het zog van leider Liedekerke prijkt ook KHO Bierbeek bovenin de klassering in eerste provinciale met een lang niet onaardige elf op vijftien. De troepen van coach Cassimon sprokkelden zeven punten op amper één week tijd. Zaterdag ging nieuwkomer Houtem-Oplinter met 0-2-cijfers voor de bijl. Met een knap afstandsschot effende verdediger Tom Christiaens het pad.

“Het was lang geleden dat ik nog eens aan het kanon stond, ik denk bijvoorbeeld niet dat ik vorig seizoen gescoord heb”, lacht de rechtsback. “Dat ik daar rond de grote backlijn in schietpositie kwam, is anderzijds ook niet geheel toevallig. In een voetballende ploeg als de onze krijg je als back gelukkig wel vaker de gelegenheid om je aanvallend uit te leven en mee op te rukken. Ditmaal kreeg ik de bal aangespeeld vanuit het middenveld en nadat ik een thuisspeler had uitgekapt, besloot ik zonder aarzelen te trappen met links. Ik zag het leer meteen goed richting doel vertrekken en uiteindelijk verdween hij net onder de deklat in doel. Wat volgde, was een al bij al comfortabele uitzege.”

Efficiëntie opkrikken

Het is dat ze bij Bierbeek tegenwoordig minder efficiënt met de gecreëerde kansen omspringen en dat bleek ook zaterdag. “Dat verwijt mogen we onszelf wel maken vind ik, dat we ‘maar’ twee keer tot scoren kwamen”, legt Christiaens de vinger op de wonde. “We stonden goed en lieten het balletje uitstekend rondgaan. Bij Houtem hadden ze de nodige moeite om ons op te vangen. Alleen, die laatste pass moet iets juister en de efficiëntie voor doel dient voort opgekrikt te worden. Tegen de sterkere teams in deze reeks ga je wellicht geen vijf mogelijkheden krijgen en dat moeten we toch in het achterhoofd houden.”

Topper in Kampenhout

Komende zondag wacht het nummer twee al een interessante test op bezoek bij titelkandidaat Sporting Kampenhout. Zolang corona geen roet in het eten gooit uiteraard. “Wat corona betreft, ik weet dat er twijfel bestond of de amateurreeksen nog konden doorgaan. Blijkbaar blijft het verbod dus beperkt tot de indoorsporten”, weet Tom Christiaens. “In de buitenlucht loop je natuurlijk iets minder risico. Ik kan alleen maar vaststellen dat de regels in Bierbeek heel strikt worden toegepast. Zo komen we toe net voor de training begint en wordt er na afloop niet gedoucht, zelfs niet na wedstrijden. Dus ja, laat ons hopen dat we op die manier kunnen blijven doorgaan en zondag Kampenhout partij mogen geven. Het is toch altijd één van de plezantere matchen en voor ons een ideale waardemeter. Zij beschikken mijns inziens over de beste kern in eerste, terwijl wij van onze kant in een goede flow zitten. Benieuwd wat dat op het veld zal geven.”