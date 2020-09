Tom Casteele pakt met KKS goud op BK 4x1500m : “Titel kwam toch veeleer onverwacht” Gunther Dekie

23 september 2020

21u27 0 Sport in de buurt Afgelopen weekend heeft Kortrijk Sport de nationale titel behaald op de 4x1500m estafette. Het viertal, bestaande uit Tom Casteele, Steven Casteele, Florens Maricau en Abdullah Dubad versloeg na een spannende strijd favoriet AC Herentals en klokte af na 16.18.64. “Het was vooraf moeilijk te voorspellen waar we zouden eindigen, maar de titel komt toch eerder onverwacht,” weet Tom Casteele.

Nadat ze in 2013 al eens zilver haalden op het BK 4x1500m, won KKS afgelopen zondag goud op de piste van Moeskroen. “Bij een estafettekampioenschap is het altijd een beetje afwachten welke teams er allemaal aan de start komen”, aldus Tom Casteele, die als startloper aantrad. “Ik denk dat ik het goed gedaan heb als eerste loper, want ik slaagde erin om als tweede de stok door te geven aan mijn broer Steven. Hij bouwde dan een mooie voorsprong op en Florens hield na zijn 1500m nog zo’n 10m voorsprong over op AC Herentals. Abdullah maakte het dan heel mooi af door de op papier veel snellere Thomas Vanoppen te kloppen. Het is de eerste keer dat we aantreden zonder onze broer Mathijs, die momenteel een rondreis maakt in Australië, en dan winnen we meteen de titel,” zegt hij met een knipoog.

Casteele-broers

De Casteele-broers zijn een begrip in de Belgische atletiekwereld. Steven en Mathijs liepen de afgelopen jaren vaak in de kijker met verschillende nationale titels en medailles. Tom, de oudste van het drietal, presteert vooral op regionaal niveau meer dan behoorlijk. Toch beweren zowel Steven als Mathijs dat Tom het meeste talent heeft van de drie. “Dat kan misschien wel kloppen, want in de jeugdreeksen haalde ik echt wel een heel goed niveau. Daarna koos ik een andere weg dan bijvoorbeeld mijn broer Steven die naar de Topsportschool trok. Achteraf beklaagde ik mij dat wel een beetje, maar ik ben ook blij met wat ik gedaan heb buiten de sport. Daarnaast schenkt het me ook heel veel voldoening om mijn broers zo goed te zien presteren”, gaat de Gullegemnaar verder.

Ambities

Tom Casteele werkt als opvoeder in Sint Idesbald en is sinds begin april in bijberoep ook als personal trainer aan de slag. Toch heeft hij ook als atleet nog ambities. “Volgend jaar in december word ik 35 en dan mag ik aantreden bij de masters. Het is toch mijn ambitie om daar een en ander te presteren. Ik loop nu beter dan ooit en ik hoop dat niveau ook de komende jaren verder op te krikken. Dit seizoen neem ik nog deel aan het BK 10km op de weg in Lokeren. Dat kampioenschap was normaal gepland voor begin augustus, maar werd door corona verplaatst naar 11 oktober. De conditie is in vergelijking met augustus een beetje teruggevallen, maar toch hoop ik nog een mooi persoonlijk record te lopen”, besluit hij.