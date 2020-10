Tobin Stroo (Blankenberge) is niet tevreden met plaatsje in linkerkolom: “We mikken op top drie” Steve Dinneweth

01 oktober 2020

17u28 0 Sport in de buurt Eersteprovincialer Sporting Club Blankenberge is de drukke septembermaand zonder kleerscheuren doorgekomen. Het team van trainer Steve Swaenepoel stootte door naar de vijfde ronde in de beker van België en won beide competitiewedstrijden in eerste provinciale. Zondag speelt de kustploeg thuis tegen Meulebeke.

Woensdagavond werd het eerste thuisduel met Dadizele in extremis uitgesteld. “We kregen pas om 16 uur een berichtje van de trainer dat de match niet zou doorgaan. Leuk is dat natuurlijk niet, temeer omdat sommige spelers zelfs een dagje verlof moesten opnemen, maar we hebben van de extra tijd gebruik gemaakt om nog een training in te lassen. We hebben een erg drukke agenda en het lichaam heeft uiteraard ook wel wat rust nodig”, vertelt Tobin Stroo.

Ruime kern

Blankenberge won zowel op het veld van Rumbeke (1-3 ) als in Heestert (1-5). “We zitten in een goede flow en de uitslagen spreken voor zich. Het bekeravontuur is mooi meegenomen en we kijken natuurlijk uit naar het treffen met Seraing volgende week, maar de competitie is voor ons veel belangrijker. Het bestuur heeft prima werk geleverd in het tussenseizoen en heeft voor enkele gerichte versterkingen gezorgd. We hebben een uitstekende kern en vooral de bank zal dit seizoen het verschil maken. In tegenstelling tot vorig seizoen is onze kern immers veel ruimer en kunnen we elke speler waardig vervangen. Trainer Steve Swaenepoel krabt zich waarschijnlijk wel eens in de haren, want hij moet natuurlijk keuzes maken en wat jongens teleurstellen. Ik hoop echter dat iedereen meegaat in het verhaal, want met dit team kunnen we hoge toppen scheren in eerste provinciale. Niet iedereen zal het misschien zeggen, maar een plaats in de linkerkolom is niet voldoende en volgens mij moet de top drie haalbaar zijn. Laat ons weliswaar eerst maar winnen zondag en we zien dan wel waar het schip strandt”, besluit Stroo. Birger Longueville liep een scheurtje in de enkel op en is enkele weken out.