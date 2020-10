Tobias Vermeiren (KVC Houtvenne): “Bezoek aan leider extra stimulans” Jef Tegenbos

08 oktober 2020

10u32 0 Sport in de buurt Houtvenne heeft zijn debuut in tweede nationale niet gemist. Met een vier op negen staat het halfweg het klassement. De manier waarop het zijn resultaten bij mekaar voetbalde, mocht zonder meer gezien worden.

De eerste opsteker van het seizoen schreef het team van trainer Geert Van Dessel vorig weekend voor eigen publiek in.

“Dat Houtvenne een competitiewedstrijd tegen Aalst kan spelen, is op zich al heel bijzonder”, zegt Tobias Vermeiren. “Uiteindelijk is en blijft Aalst een club die tot de verbeelding spreekt. Het was alleen jammer dat er, omwille van de veiligheid, slechts een beperkt aantal toeschouwers werden toegelaten. Dat het voor Aalst pas de eerste competitiewedstrijd was, mag geen afbreuk doen aan onze prestatie. We hebben er negentig minuten lang hard voor gestreden.”

Overstap

Tobias Vermeiren is één van de vele nieuwkomers in de Hulshoutse deelgemeente. Hij kwam in het tussenseizoen over van de buren van Betekom.

“Op die manier was ik vorig seizoen nog een tegenstander van Houtvenne. Ik ben Betekom dankbaar dat ze mij nog de kans hebben gegeven om een trapje hoger te gaan spelen. Voor mij was dat, net als voor de ganse club, een sportieve stap in het onbekende. Je merkt het verschil. De snelheid van uitvoering, de duelkracht: alles gaat een versnelling hoger. Maar op training hebben we daar de voorbije weken en maanden hard aan gewerkt. Daar plukken we nu de vruchten van. Houtvenne beschikt over een jonge en leergierige groep, die elke uitdaging tenvolle wil aangaan.”

Leider

Voor Houtvenne wordt het een seizoen waarin het er alles aan zal doen om het behoud te verzekeren. Onder leiding van Geert Van Dessel stapten de groen-roden de voorbije jaren van het ene succes in het andere.

“Het is genieten van de momenten die we nu meemaken”, stelt Vermeiren. “Eerste doel is om te trachten zo lang mogelijk mee in de middenmoot te blijven draaien. Met een verplaatsing naar leider Bocholt staat we zondag weer een mooie wedstrijd. In het Limburgse krijgen we opnieuw de kans om te tonen wat we in onze mars hebben. Het mooie is dat er elke week een andere uitdaging wacht.”