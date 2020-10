Timothy Compernolle en KBC Male startten krachtbalseizoen met zege: “Mikken opnieuw op de vierde plaats” Bert Denolf

07 oktober 2020

20u43 0 Sport in de buurt Een kleine zeven maand nadat het krachtbalseizoen abrupt werd stopgezet omwille van de coronapandemie, ging de bal het voorbije weekend opnieuw aan het rollen. Eerstenationaler KBC Male speelde meteen een derby op het veld van Sporting Brugge en ging na een spannend wedstrijdslot met een 26-27-overwinning naar huis.

“De score geeft een ietwat vertekend beeld, want na een goede start stonden we de hele wedstrijd op voorsprong”, blikt coach Timothy Compernolle terug op de seizoensopener. “Zij bleven door heel wat succesvolle rugworpen echter in de wedstrijd, maar we hebben de controle nooit uit handen gegeven. De volle buit is binnen, maar we waren vooral blij dat we na een bewogen periode eindelijk opnieuw op het veld mochten staan. We speelden maar één oefenmatch en zo was het moeilijk af te leiden of iedereen er klaar voor was.”

Trainerswissels

De spelersgroep van KBC Male startte, buiten de toevoeging van twee jeugdspelers, onveranderd aan het seizoen, maar kreeg met Vancompernolle wel een nieuwe coach aan het roer. “Mijn voorganger Curt Bonne heeft hier verschillend jaren goed werk geleverd, maar er was eens nood aan een nieuwe wind”, vervolgt de coach. “Na twee titels bij de ploeg in tweede nationale, en vier jaar ervaring als trainer bij de jeugd, ben ik deze uitdaging aangegaan. Bonne traint nu de tweede ploeg, terwijl mijn aanvoerder Sander Gheselle de eerste damesploeg onder zijn hoede heeft. Er vonden dus heel wat trainerswissels plaats, maar die aanpassingen zijn vlot verlopen.”

Brugse derby

Male stond vorig seizoen op de vierde plaats toen de competitie vroegtijdig werd stopgezet. “Het is mijn ambitie om die plaats opnieuw te veroveren”, verduidelijkt Compernolle. “Sint-Michiels, Jabbeke en Buggenhout zijn net als de voorbije jaren de drie titelkandidaten. Voor ons is dat nog te hoog gegrepen, maar voor de andere ploegen moeten wij niet onderdoen. Met Sporting Brugge hebben we al één concurrent voor die vierde plaats geklopt. Dit weekend krijgen we opnieuw een Brugse derby voorgeschoteld, deze keer met Lissewege als tegenstander. De voorbije jaren leverde onze confrontatie steevast heel wat spektakel op”, weet de oefenmeester tot besluit.