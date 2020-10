Timo Kielich begint aan zijn laatste seizoen bij de beloften: “Profcontract ligt nog niet klaar, ik zal moeten presteren" Koen Wellens

08 oktober 2020

17u58 0 Sport in de buurt Timo Kielich (Credishop-Fristads) begint zondag in het Nederlandse Gieten aan zijn veldritseizoen. Dat hij over een paar goede benen beschikt, bewees hij vorig weekend door de Belgische titel marathon in het mountainbiken te pakken. “Ik wilde graag nog eens op de mountainbike rijden en het BK was een ideale gelegenheid. De titel is mooi meegenomen, maar de focus ligt toch nog op de cross’, vertelt Kielich.

Als de winst in het BK marathon een voorbode is voor het crossseizoen, dan ziet het er goed uit voor Kielich. “De vergelijking gaat jammer genoeg niet op. Ik wist trouwens niet goed wat ik van dat kampioenschap moest verwachten. Ik kende de concurrenten niet. Neen, ik ben niet gestart met de gedachte de titel te pakken, het was ook voor mij een kleine verrassing”, zegt de Alkenaar die eerder al titels pakte in de cross country. “De wedstrijd van vorig weekend was wel een perfecte voorbereiding op het veldritseizoen. Lekker lang in het zadel zitten.”

Stage bij Alpecin Fenix

Zijn voorbereiding op de weg reed Kielich in de uitrusting van zusterploeg Alpecin-Fenix. Is dat een teken aan de wand en ligt er al een profcontract klaar? “Toch niet, hoor. Ik begin aan mijn laatste seizoen bij de beloften en de focus ligt inderdaad op het doorstromen naar de profs. Ik zal ervoor moeten werken, maar dat doe ik altijd”, lacht Kielich die wel geprofiteerd heeft van de kansen die hij als stagiair kreeg bij het team van Mathieu van der Poel. “De wedstrijden pasten perfect in de voorbereiding. Ik heb altijd graag op de weg gereden, maar voorlopig staat de cross toch op één.”

EK in Nederland

Een jaar geleden pakte Kielich de tweede plaats bij de beloften in Gieten. Een maand later liet hij hetzelfde resultaat noteren tijdens het EK in het Italiaanse Silvelle. “Ik teken onmiddellijk voor een herhaling van dat scenario. Gieten is mijn eerste wedstrijd en dat is altijd een beetje aftasten, zeker omdat wij tussen de profs rijden. Er staan trouwens niet zo vaak wedstrijden voor beloften op het programma. Vlak voor het EK in Rosmalen is er nog de wereldbeker in Overijse. Het Europese kampioenschap kreeg alvast een grote stip in mijn agenda.”