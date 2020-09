Tim Merlier moet in massaspurt van openingsetappe BinckBank Tour tevreden zijn met tiende plaats: “Ik kwam er helemaal niet aan te pas” Hans Fruyt

29 september 2020

18u31 0 Sport in de buurt In Ardooie speelde Tim Merlier de laatste hectometer niet mee voor winst in de openingsetappe van de BinckBank Tour. De gewezen Belgische kampioen was na afloop heel eerlijk in zijn analyse: “Ik kwam er niet aan te pas.”

Eens te meer was de finale van de etappe tussen Blankenberge en Ardooie incidentrijk. Ongeveer vier kilometer voor de aankomstlijn, net voor de passage door het smalle centrum van het West-Vlaamse dorp, was er een massale valpartij. “Ik zat er net achter, maar kon tussen twee renners snel passeren”, vertelt Merlier. “Na die val heb ik niet te veel energie moeten verbruiken.”

En toch speelde de Wortegemnaar, recent winnaar van een massaspurt in Tirreno Adriatico, in de laatste rechte lijn niet mee voor ritwinst en leiderstrui in de Belgisch-Nederlandse rittenkoers. “Het was een heel eigenaardige sprint, maar ik kwam er helemaal niet aan te pas”, aldus Merlier die als tiende werd geklasseerd. “Zat ik wat te vroeg voorin? Reed ik wat te veel in de wind? Jonas Rickaert ging vijfhonderd meter van de streep opzij. Plots kwamen veel renners van achteruit over mij. Daar had ik geen antwoord op. Een versnelling had ik niet meer. Nochtans voelde ik me de hele etappe goed en was ik klaar voor een goeie sprint. Ik wou me in deze laatste rechte lijn nog eens laten zien. Dat ik in deze massaspurt gewoon niet meespeelde, kan ik niet verklaren. Dit is een gemiste kans.”

In dienst van Van der Poel

Want veel spurtkansen komen er in deze ingekorte versie van de BinckBank Tour niet. Woensdag staat in Vlissingen een individuele tijdrit (11 km) op het programma. Donderdag wordt tussen het Zeeuwse mosseldorp Philippine en Aalter gereden. Vrijdag (Riemst-Sittard met twee doortochten op de Cauberg) en zaterdag (Ottignies-Geraardsbergen met aankomst op de Vesten) zal door de klassementsrijders om de eindzege worden gebikkeld. “Donderdag heb ik nog een kans, vrijdag en zaterdag kruip ik in een andere rol en koers ik in dienst van Mathieu van der Poel”, besluit Merlier die in Ardooie zijn toekomstige ploegmaat Jasper Philipsen met een prachtige kattensprong zag zegevieren.