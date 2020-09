Tim Lemmens, tien jaar speler bij Vosselaar: “De volleybalcompetitie in eerste nationale wordt heel interessant” Walter Vereeck

26 september 2020

22u50 0 Sport in de buurt Aanvankelijk was Wim Baillien aangesteld als trainer-coach bij de A-ploeg van de volleybalvereniging Hollebeekhoeve Volley Noorderkempen, beter bekend als Vosselaar. Wegens omstandigheden heeft Joost Weltens, een oude bekende van de club, de taken overgenomen. De fusieploeg uit Vosselaar, Merksplas en Vlimmeren start volgende week - zoals ieder jaar - met verse moed aan het nieuwe volleybalseizoen.

We gaan even terug in de tijd - bijna zeven maanden geleden - toen de competitie in de toenmalige Liga B stopgezet werd. Volley Noorderkempen stond op een mooie tweede plaats. De topfavorieten uit Guibertin - zij voerden de rangschikking aan - hadden reeds in de sporthal van Vosselaar een belangrijk duel verloren. De heren uit de Noorderkempen moesten nog op bezoek bij de Waalse ploeg. Alles bleek nog mogelijk en de titelstrijd was nog volop aan de gang, toen plotseling het vervloekte virus de hele sportwereld op zijn kop zette. De volleybalcompetitie start volgende week in de nieuwe reeks van eerste nationale. Er is niet veel veranderd. Het virus is nog niet uit de sporthallen weggejaagd. Axis Guibertin start opnieuw als favoriet. En BVMV Noorderkempen begint op 3 september alweer met veel ambitie aan een nieuw hoofdstuk. Er mag terug gevolleybald worden, tot grote opluchting van Tim Lemmens, reeds tien jaar een belangrijke pion bij Vosselaar. De honger is groot.

Iedere week een sterke tegenstander

“We starten direct met een verre verplaatsing naar Mortroux-Thimister, diep in de Ardennen”, vertelt Tim Lemmens. “Niet meteen onze favoriete bestemming, maar wanneer we onze ambities willen waarmaken, dan moeten we ginder in de Voerstreek trachten om onze eerste punten te halen. We behoorden jarenlang bij de vijf beste ploegen. We moeten dit jaar durven naar de topdrie te mikken. Het zal niet gemakkelijk zijn, we moeten er ieder weekend voor knokken. Het wordt een heel interessant competitiejaar. Alle ploegen lijken me beter gewapend en vooral fysiek veel sterker dan vroeger. De twee teams uit Antwerpen en Hemiksem-Schelle - net gepromoveerd - horen meteen bij de top uit onze reeks.” Met zijn tien jaar ervaring bij Vosselaar en zijn klare kijk op het volleybal voorspelt Tim Lemmens plezante en vooral boeiende duels. “Er zijn geen zwakke tegenstrevers meer. Trouwens die tien jaar moet je relativeren”, lacht de aanvaller. “Glenn Sommen begint aan zijn dertiende seizoen bij ons team!”