Tim Arijs (Bambrugge) zondag met vertrouwen tegen Torhout: “De aanpassing moet niet te lang duren” Erik Vandeweyer

30 september 2020

10u54 0 Sport in de buurt Zondag werkt Racing Bambrugge de tweede thuiswedstrijd van het seizoen af. KM Torhout 1992 wordt de tegenstander. Beide ploegen staan na twee speeldagen samen met drie punten in de middenmoot van het klassement in derde nationale A. Er werd een keer gewonnen en een keer verloren. Een nieuwe zege zou Bambrugge voeling laten houden met de topploegen in de reeks.

Na twee speeldagen kan men moeilijk over een cruciale wedstrijd spreken. Toch mag er uitgekeken worden naar de match tegen Torhout. Winst betekent meespelen met de top vijf, verliezen houdt in dat men (voorlopig) vrede moet nemen met een rol in de middenmoot.

Afwachten

Tim Arijs (34) is een van de oudgedienden van de club. Hij verdedigt al zeven jaar de kleuren van Bambrugge. “Dit is een mooi verhaal. Van tweede provinciale promoveerde ik naar derde nationale. Natuurlijk zitten we nu met vraagtekens. Dat begint al met de voorbereiding. We kenden behoorlijk wat blessures. Sommige spelers moesten in quarantaine gaan. Het overkwam mezelf ook. Meerdere spelers hebben bovendien enkel ervaring in provinciale. We zullen moeten afwachten hoe we die nieuwe stap zullen verteren, maar ik ben positief gestemd.”

Aanpassing

Tim Arijs is realistisch genoeg om te beseffen dat er niet meteen wonderen mogen verwacht worden in Bambrugge. De start was behoorlijk, al werd er tegen Anzegem leergeld betaald. “Het is logisch dat we ons moeten aanpassen aan de hogere reeks. Daar is niets mis mee. We moeten alleen zien dat die aanpassing niet te lang duurt. Het komt er nu op aan om snel punten te pakken, zodat we in de juiste flow komen. De overwinning in Melsele is op dat vlak zeker en vast van groot belang geweest.”

Genoeg talent

Aan de kwaliteit van de spelersgroep twijfelt Tim Arijs niet. “Jongens als pakweg Tom Lammens, Maarten Matthijs, Mitchell Van Den Meersch of Timon Van Calenbergh zullen snel de draad oppikken. Daar ben ik gerust in. Ik heb met Meldert nog op dit niveau gespeeld, maar dat is dertien jaar geleden. Het is voor mij dan ook moeilijk om een vergelijking te maken. Nogmaals, ik ben optimistisch gestemd.”