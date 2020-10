Tijs Bruyns sluit seizoen af met winst in vijfkamp Bart Spruijt

05 oktober 2020

Scholier Tijs Bruyns (17) heeft zaterdag zijn seizoen afgesloten met een overwinning in de vijfkamp (200m, 1500m, discus, speer, ver) van Vilvoorde.

De voorbije vier weken zat Bruyns niet stil. Zowel op de 400m als op de meerkamp presteerde de veelzijdige atleet van Ac Herentals top. Hij won zilver op het VK scholieren op de 400m, won met z’n teammakkers van ACHL goud op het BK 4x400m, werd zevende op het BK meerkampen en tot slot won hij de vijfkamp van Vilvoorde. “Ik had niet verwacht om na de coronabreak nog zoveel kansen op wedstrijden te krijgen”, zegt de Mallenaar. “Over mijn BK tienkamp ben ik best wel tevreden. Ik heb zes persoonlijke records behaald. Ik was naar het BK gekomen voor een plaats in de top acht en dat ik heb gehaald. Ik ben blij dat me dat gelukt is.”

Ook z’n vijfkamp was oké. 2810 punten totaliseerde hij. “Het weer tijdens de vijfkamp was zaterdag al bij al een beetje beter dan in de tienkamp. Ook over de prestatie op de vijfkamp ben ik heel tevreden. Ik wilde het clubrecord verbeteren en dat is ook gelukt. Maar het hoogtepunt van mijn zomerseizoen was toch wel de Belgische titel op de 4x400m. Vooral omdat die overwinning heel onverwachts kwam.” De riem mag er nu eventjes af. “Voor mij is het seizoen nu afgelopen. Het is nu tijd voor een rustperiode. Ik hoop dan om in de winter opnieuw te kunnen deelnemen aan de 400m indoor.” Hoewel hij erg sterk is op de 400m, voelt hij zich vooral meerkamper. “Ik train voornamelijk voor de tienkamp op dit moment. Ik doe een tweetal specifieke looptrainingen per week. Maar de bedoeling is wel dat ik me nog op de meerkamp blijf richten.” Bij de seniores won Booischottenaar Vincent Laporte de vijfkamp. Hij sprokkelde 3423 punten bij elkaar.

De vijfkamp van Tijs Bruyns

200m: 23.15

1500m: 4.30.72

Discus: 24m36

Speer: 31m96

Ver: 6m14