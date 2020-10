Tijl Swennen en Sente Sentjens zijn niet kansloos op het BK wielrennen voor nieuwelingen Koen Wellens

08 oktober 2020

De nieuwelingen strijden zondag in Affligem voor de nationale driekleur. Met Tijl Swennen bij de tweedejaars en Sente Sentjens bij de eerstejaars zijn er twee Limburgse kanshebbers op een hoofdrol. "Het wordt geen makkelijke koers. Niet alleen door het selectieve parcours, ook het feit dat de twee categorieën apart rijden, maakt het bijzonder", zegt provinciaal coach Kevin Hulsmans.

Affligem ligt in het Pajottenland en dus krijgen de benjamins in het wielrennen een selectief parcours voor de wielen geschoven. Vooral bij de eerstejaars zal dat even wennen zijn. “De nieuwelingen rijden alle andere wedstrijden samen. Meestal zijn het tweedejaars die de wedstrijd in handen nemen. Dat zal nu niet het geval zijn”, aldus Hulsmans. Afwachten dus wie de wedstrijd in handen neemt, de koers controleert of ze net in handen neemt. Limburg stuurt acht eerstejaars nieuwelingen naar het BK. Sente Sentjens is de meest in het oog springende naam.

De zoon van ex-prof Roy Sentjens en de pluszoon van prof Jelle Vanendert toonde bij de aspiranten dat hij een koers kan controleren. Hij begon het seizoen met winst in Brustem en vooral de manier waarop dat gebeurde, was indrukwekkend. Hij reed bijna 50 km alleen op kop en haalde een gemiddelde van 40 km/uur. Een sterke beer dus en dat is geen verrassing. Hij heeft niet alleen de genen van papa Roy, hij trekt ook regelmatig in het spoor van Jelle Vanendert naar de Ardennen. Intussen heeft de Peltenaar drie overwinningen achter zijn naam staan. Als hij zondag de wedstrijd mee kan controleren of opnieuw een sterk nummer laat zien, is hij zeker niet kansloos.

Ambitieuze Swennen

Tijl Swennen won een maand geleden de wedstrijd in het Lommelse Kristalpark. De snelle Perenaar maakte toen een afspraak voor het BK. “Het is de enige wedstrijd die dit seizoen nog op mijn planning staat”, klonk het. “Ja, ik start er met ambitie. De tricolore trui zou me heel erg mooi staan.” Duidelijke taal van Swennen die zich zondag vooral niet mag laten opjagen. Geen makkelijke zaak in ene peloton van 120 renners waarin kanshebbers sowieso de hele koers attent moeten zijn.