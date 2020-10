Tienkoppig Rupel Boom verschalkt City Pirates in Beker van België en droomt van eersteklasser (1-2): “Nu alles of niets tegen Antwerp of Beerschot” Kevin De Munter

11 oktober 2020

14u49 0 Sport in de buurt Rupel Boom had zaterdagavond de grootste moeite met tweede amateurklasser City Pirates, maar werd over de streep getrokken door zijn invallers. Na de uitlsuiting van Polizzi was het pompen of verzuipen voor de Steenbakkers, maar de bezoekers hielden stand en mogen dromen van een topaffiche tegen een eersteklasser.

Rupel Boom kende een moeilijke openingsfase in Merksem waar City Pirates vol zijn kans ging en iets over het half uur verdiend op voorsprong klom via Ernst. Maar lang stond die score niet op het bord, want de bal vier voor de voeten van Nzinga die er nog voor de rust 1-1 van maakte. City Pirates kreeg de beste kansen, zo toonde Deloose zich de betere van Van Den Bogerd in een één-tegen-één situatie, maar het waren de bezoekers die scoorden.

Somers haalde de bal van de lijn op een inzenden van Siebens, maar zo viel het leer voor de voeten van Mrani die er 1-2 van maakte. Na de uitsluiting van Fabio Polizzi met een tweede gele kaart drukte City Pirates hun tegenstander achteruit, maar scoren lukte niet meer. Zo bleef het 1-2 en zorgde de kwalificatie voor grote vreugdetaferelen in het Boomse kamp.

“Om op zo’n moment, in zo’n wedstrijd, je eerste doelpunt te scoren, voelt fantastisch”, aldus de 18-jarige Yasin Mrani. “Het was meteen ook mijn eerste goede baltoets, want mijn echte eerste was een slechte pass. (lachje) Die goal was in elk geval mijn bedankje aan de coach voor het vertrouwen dat hij in mij schonk. Het wedstrijdbegin was lastig, want de piraten wilden echt wel doorstoten, maar ook na de 1-0 panikeerden we nooit. Na de 1-2 en de rode kaart konden we niet veel meer dan verdedigen, maar dan voelt het goed om aan het einde van de rit toch de kwalificatie binnen te halen.”

“Wie er uit de trommel mag komen? Doe mij maar een van de Antwerpse clubs en dan nog het liefst Beerschot gezien mijn verleden daar. Dan gaan we gewoon opnieuw voor een stunt, want in de bekercompetitie kan alles. Maar op korte termijn telt natuurlijk de competitie. Of ik nu op meer kansen hoop. Op mijn leeftijd is het vooral belangrijk om elke kans te grijpen als ze zich voordoet. Dan zien we wel.”