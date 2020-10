Tienjarige Jens Breukink start petitie voor behoud van Elewijtse piste: “Jongeren moeten kunnen fietsen” Erik Vandeweyer

10 oktober 2020

10u20 0 Sport in de buurt De Mechelse Dijlespurters konden de voorbije jaren steevast gebruik maken van de wielerpiste in Elewijt. Deze zomer werd daar voor de laatste keer een wedstrijd georganiseerd. Nu ziet het er sterk naar uit dat afbraak dreigt. De tienjarige Jens Breukink zette in zijn eentje een petitie op poten om de wielerpiste te redden, zodat hij en zijn ploegmakkers aan de slag kunnen blijven.

Jens Breukink begon op zijn zesde met wielrennen. Nu komt hij als tienjarige bij de miniemen van de Dijlespurters in competitie uit. Al die tijd kon hij op een goede en veilige manier trainen op de wielerpiste in Elewijt. Dat dreigt nu verloren te gaan. “Ik vind het niet fijn dat de piste zou kunnen verdwijnen. Als kleine jongen kon ik me daar al uitleven. Jongeren moeten veilig kunnen fietsen. Daarom wil ik een petitie starten, zodat we op de piste actief kunnen blijven. Ik zag eens in een film dat demonstranten een petitie opstartten om een bos te redden. Dat inspireerde me om hetzelfde te doen.”

Veel sympathie

Hoewel de actie nog maar net begonnen is, kon Jens Breukink meteen veel steun genieten. “Mijn klasgenoten zijn al op de hoogte en ook mijn leraar was meteen enthousiast. Alle leerkrachten hebben de petitie trouwens al ondertekend. Ik probeer vijfhonderd handtekeningen te verzamelen. Daarmee kan ik dan naar de burgemeester stappen. Als zoveel mensen mij genegen zijn, denk ik dat mijn plan kan lukken. Als de piste echt niet gerenoveerd kan worden, moet er minstens een alternatief komen.”

Veiligheid

Mama Elly Van Watermeulen steunt het plan van haar zoon. “Jens is zelf met die petitie op de proppen gekomen. We hebben hem wel onmiddellijk bijgestaan. Wielrennen is zijn grootste passie. In Zemst en omstreken is het niet makkelijk om op een veilige manier te fietsen. De fietspaden – als die er zijn – vormen vaak een probleem. De Dijlespurters dreigen hun trainingsaccommodatie kwijt te geraken. Jens heeft op school geleerd om een excelbestand aan te maken, zodat de petitie digitaal en op papier kan getekend worden. Daarmee trekt hij de komende weken naar de plaatselijke handelaren. Nu woont hij op enkele kilometer van de piste. Indien die echt niet gerenoveerd wordt, moet hij naar Affligem, Wilrijk of Hulshout uitwijken om te trainen. Voor jonge renners is dat allesbehalve een veilige situatie. We hopen op een positief vervolg.”

Oplossing?

Intussen lijkt de actie van Jens Breukink al gehoor te krijgen in de ruime omgeving. De kans dat de piste niet wordt afgebroken, lijkt eerder klein te zijn. Het gemeentebestuur zou echter wel achter de schermen werken aan een oplossing, waarin iedereen zich kan vinden. Wordt vervolgd dus.

De petitie

https://www.petities.com/wielerpiste_den_reggel_elewijt_moet_blijven_bestaa?u=6194138&uv=28908649&utm_source=whatsapp