Thomas Wils (Turnhout) wil kater van vorige week doorspoelen: “Maar ook Lille heeft iets recht te zetten” Kristof Gabriels

01 oktober 2020

23u35 0 Sport in de buurt Speeldag drie. Derby nummer drie voor derdenationaler Turnhout. Na De Kempen en Witgoor Dessel trekken Thomas Wils en co. zaterdag naar Lille.

De Binken hebben nog iets recht te zetten na de 0-3-nederlaag tegen Witgoor afgelopen weekend. “Onze eerste 25 minuten waren nochtans meer dan degelijk met veel druk vooruit”, vertelt de 30-jarige centrale verdediger. “De 0-1 viel dan ook compleet uit de lucht, maar daardoor waren we wel de kluts kwijt. Bovendien hebben we na het openingsdoelpunt van Witgoor te weinig mentale weerbaarheid getoond. Daar moeten we dus nog stappen in zetten met onze jonge ploeg, want het zal ongetwijfeld niet de laatste keer geweest zijn dat we op achterstand komen. We moeten leren rustig te blijven en niet te veel willen forceren.”

Ook Lille heeft niet het leukste weekend achter de rug tegen Nijlen. “Als je tegen tien man 0-1 voor komt en je verliest dan nog, is dat bijzonder zuur. Ook zij hebben dus nog iets recht te zetten, waardoor ik een heel gemotiveerd Lille verwacht. Bovendien is het op papier gewoon een goede ploeg. We zullen dus vol aan de bak moeten als we iets willen rapen, want het wordt zeker geen walk-over.”

Knop snel omgedraaid

Wils kwam in het tussenseizoen over van Lierse Kempenzonen, waar hij op een zijspoor beland was. “Hoewel ik me mijn vertrek op het Lisp heel anders had voorgesteld, heb ik de knop vrij snel kunnen omdraaien. Ik draai tenslotte al een aantal jaar mee, waardoor je zoiets makkelijker een plaats kan geven. Als jonge gast zou dat een stuk moeilijker geweest zijn. Al mis ik natuurlijk het profbestaan wel. Het is niet alleen een heel andere beleving. Mijn dagen zien er nu ook helemaal anders uit, waardoor het allemaal nog een beetje zoeken is.”

Toch heeft Wils het prima naar zijn zin in Turnhout. “Ik amuseer ik me terug en dat is nog altijd het belangrijkste. Zeker na mijn toch wel pijnlijk afscheid van Lierse, maar met Turnhout heb ik gelukkig een heel leuke en correcte club gevonden. Bovendien hebben we met Jo Christiaens echt een prima trainer. Hoewel het allemaal nieuw is voor hem, doet hij het super en heeft hij duidelijk een plan voor ogen.”