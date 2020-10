Thomas Van Nuffelen jaagt op de 5m Bart Spruijt

02 oktober 2020

Thomas Van Nuffelen jaagt al heel het seizoen op de 5m in het polsstok. Tot hiertoe komt het er telkens net niet uit. De komende weekends wil hij zijn laatste kansen grijpen.

De voorbije meetings in september was Van Nuffelen de regelmaat zelve. Met telkens sprongen van rond de 4m90. Maar de uitschieter ontbreekt voorlopig nog. “Ik heb op wedstrijden een aantal keer op 5m gesprongen en ik voel wel dat het erin zit. Het is jammer dat het nog niet gelukt is”, zegt de Hulshoutenaar die vorig jaar Vlaams kampioen werd met 5m00, tot hiertoe nog altijd zijn persoonlijk record. “Deze zomer was 4m96 mijn beste prestatie. Die hoogte sprong ik op het polsstokgala op de Grote Markt in Leuven op 29 augustus in mijn eerste wedstrijd van het seizoen vlak na de herexamens. Ik had daarna zeker en vast wel gehoopt op een sprong over de 5m. De trainingen doen het beste verhopen. Het is alleen jammer dat het er nog niet uitkwam in competitie. Ik probeer de komende weekends nog binnen te geraken op een kleinere meeting in Frankrijk of ergens anders in het buitenland. Het zijn de laatste kansen nu. Ik blijf toch een beetje op m’n honger zitten dat die 5m er voorlopig niet is uitgekomen. Als me dat niet zou lukken, zou ik toch ontgoocheld zijn”, geeft hij toe.

Trainingsmakker van Ben Broeders

Van Nuffelen traint onder coach Stevaen Taeleman samen met wereldtopper Ben Broeders die op de Diamond League in Rome een paar weken geleden nog het BR op 5m80 zette. “Ik train regelmatig samen met Ben. Dat blijft spectaculair om te zien. Hij tilt het niveau enorm naar omhoog op training. Daar kunnen we enkel maar van leren. Zijn trainingen gaan ook super. Soms ligt de lat op 5m60 op training. Hij springt daar dan over met overschot. Op training zit hij gewoon 5m70 à 5m80 te springen. Dat is echt heel straf.”