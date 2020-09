Thomas Van der Poel Belgisch scholierenkampioen tienkamp Bart Spruijt

28 september 2020

20u00 0 Sport in de buurt Thomas Van der Poel veroverde in Deinze de Belgische meerkamptitel bij de scholieren. Na een razend spannend duel met de Waalse atleet Axel Girard hield hij na de afsluitende 1500m slechts 14 puntjes voorsprong over.

Het bleef heel de tienkamp spannend tussen Thomas Van der Poel en Axel Girard. Na het hoogspringen nam de Antwerpenaar wat afstand. Maar Girard maakte een stuk van zijn achterstand goed dankzij een sterke polsstokprestatie. In het speerwerpen hielden ze gelijke tred. Voor de afsluitende 1500m verdedigde Van der Poel een voorsprong van 183 punten. In de 1500m mocht hij maximaal 20 seconden toegeven op de sterk lopende Waal. Hij hield het nipt. Girard klokte 4.31.63. De Ac Brabo-atleet knokte zich naar 4.59.05 en hield zo nipt voldoende voorsprong over. Hij totaliseerde 6693 punten. Girard (6679 punten) en Elie Bacari (6575 punten) flankeerden hem op het podium.

Mathias Mees zesde

Mathias Mees (Ac Beerschot) werd zesde. Hij scoorde 5971 punten. Een (iets)mindere prestatie in het speer kostten hem de 6000 punten. Mallenaar Tijs Bruyns (Ac Herentals) haalde de achtste plaats binnen. 5653 punten was zijn resultaat. In de loopnummers (onder meer 50.23 op de 400m) presteerde hij top, in de kampnummers verhoudingsgewijs wat minder.

De tienkamp van Thomas Van der Poel

100m: 11.36 (782 pt.)

Verspringen: 6m62 (725 pt.)

Kogelstoten: 11m77 (592 pt.)

Hoogspringen: 1m97 (776 pt.)

400m: 53.38 (665 pt.)

110m horden: 15.18 (828 pt.)

Discuswerpen: 39m79 (660 pt.)

Polsstokspringen: 3m70 (535 pt.)

Speerwerpen: 48m40 (565 pt.)

1500m: 4.59.05 (565 pt.)

Totaal: 6693 punten