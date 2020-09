Thomas Van der Plaetsen rondt de kaap van de 8000 punten in Deinze Bart Spruijt

27 september 2020

18u02 0 Sport in de buurt Naast de Belgische meerkampkampioenschappen voor cadetten, scholieren, juniores en masters was er ook een ‘gewone tienkamp’ (geen BK) voor de seniores. Publiekslieveling Thomas Van der Plaetsen hield er een geslaagde test. Hij won de competitie met 8027 punten.

Het gebeurt zelden dat Van der Plaetsen een tienkamp in eigen land afwerkt. Maar in dit rare coronajaar was de Deinzenaar maar wat dankbaar dat z’n thuisclub Ac Deinze een tienkamp had geprogrammeerd. De Europees kampioen tienkamp van 2016 presteerde behoorlijk. In wisselvallige weersomstandigheden ‘tienkampte’ hij 8027 punten bij elkaar. Op sommige onderdelen bleef hij weliswaar ietsje onder zijn absolute topniveau. Maar hij legde een mooie regelmaat aan de dag. Na twee (iets) mindere jaren door blessures en andere pech (zoals een elektriciteitspanne op een meerkamp in Zuid-Afrika) op slechte momenten, wilde hij koste wat kost nog een tienkamp afwerken in 2020. Hij bleef netjes boven de 8000 punten. Dat is altijd straf. De 29-jarige alleskunner heeft sinds 2013 ieder jaar minstens één keer boven de 8000 punten gescoord in een tienkamp. Een verbluffend staaltje regelmaat. In de zevenkamp voor vrouwen schitterde thuisatlete van Ac Deinze Sara Vanhalst. Zij zevenkampte een puntentotaal van 4393 bijeen. Dat was goed voor de derde plaats in de competitie.

De tienkamp van Thomas Van der Plaetsen

100m: 11.22 (812 pt.)

Verspringen: 7m48 (930 pt.)

Kogelstoten: 13m07 (672 pt.)

Hoogspringen: 2m05 (850 pt.)

400m: 51.32 (755 pt.)

110m horden: 14.60 (899 pt.)

Discuswerpen: 47m66 (822 pt.)

Polsstokspringen: 5m20 (972 pt.)

Speerwerpen: 56m53 (686 pt.)

1500m :4.48.25 (629 pt.)

Totaal: 8027 punten