Thomas Van Der Haegen (E.Elene-Grotenberge) na hattrick tegen Dendermonde: “Voor mij uniek!” Hans Fruyt

12 oktober 2020

13u42 0 Sport in de buurt Vijf matchen ver in eerste provinciale en al zes doelpunten! Thomas Van Der Haegen (29) heeft de smaak te pakken. In de thuismatch tegen KAV Dendermonde lukte hij zondag een loepzuivere hattrick. Zonder echte diepe spits – Vincent Deleenheer is out – lukte Elene-Grotenberge de ruimste zege van dit nog jonge seizoen.

Voor het duel met Dendermonde kon trainer Steven Huysveld niet beschikken over Ramzi Ben Ahmed, Ran De Coninck en diepe spits Deleenheer. Toch nam EEG vlot de maat van Dendermonde dat door drie schorsingen gehavend aan de aftrap verscheen. “Een vrij potige wedstrijd”, vond Thomas Van Der Haegen. “De bezoekers vlogen er stevig in. Het leverde mij een gele kaart op toen ik mijn ongenoegen uitte omdat ze, nadat Gilles Van Eecke bij een tackle bleef liggen, de bal niet buiten trapten. We deden het zondag zonder echte diepe spits en waren toch doorlopend de betere ploeg. Robin Martens was onze diepste man. Halfweg de eerste periode kopte Tuur De Meerleer ons na een kort genomen vrije trap op voorsprong. Doelman Manu De Clercq moest één keer ingrijpen toen een bezoeker alleen voor hem opdook. Dat deed hij knap. We begonnen scherp aan de tweede helft en dreven het verschil op.”

Tweede spits

In twintig minuten scoorde Thomas Van Der Haegen drie keer. Waardoor Dendermonde niet de kans kreeg terug te slaan. Bovendien vielen de bezoekers na de hattrick van de EEG-draaischijf met tien. Een scenario zoals in de thuismatch tegen Mariakerke en uit bij Berlare werd vermeden. In beide partijen slikten de blauw-witten een late gelijkmaker. Wat hen vier punten kostte. “Mariakerke kon dat gelijkspel wettigen, Berlare niet”, aldus Van Der Haegen. “Die gelijkmaker was zuur. Want we lieten die avond te veel kansen liggen. Liever dat dan geen kansen kunnen scheppen. Want dan heb je als ploeg een veel groter probleem. Tegen Dendermonde stonden we bij mijn eerste goal in vier passen voor doel. In één tijd kon ik in de verste hoek scoren. Daarna verzilverde ik een strafschop na fout op Lorenzo Vanhoolandt en trapte ik een vrijschop rechtstreeks binnen. Zes goals na vijf matchen is uniek. Wat te maken heeft met het feit dat ik nu tweede spits ben. Mijn defensieve opdracht beperkt zich veelal tot druk zetten op de twee centrale verdedigers van de tegenstander.”