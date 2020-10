Thomas Van De Moere bekleedt met SV Oostkamp de leiderspositie: “Kansen die ik krijg met beide handen grijpen” Bert Denolf

08 oktober 2020

09u41 0 Sport in de buurt Na drie speeldagen staat promovendus SV Oostkamp na een zeven op negen zowaar mee op kop in derde nationale. De rood-witte formatie ontvangt dit weekend Avanti Stekene, dat eveneens zeven punten telt, en mag zo meteen in eigen huis haar leidersplaats verdedigen.

“Onze knappe 2-4-zege op de openingsspeeldag tegen Lochristi gaf onze seizoensstart meteen een boost”, laat verdediger Thomas Van De Moere weten. “Op het veld van een titelkandidaat een volwassen partij spelen en vier keer tot scoren komen: dat geeft heel wat vertrouwen. Wie ons een beetje kent, weet dat ons aanvallende spel onze grootste troef is. Niet voor niets scoren we met negen doelpunten voorlopig het best in onze reeks. Efficiëntie voor doel is heel belangrijk op dit niveau en helpt des te meer dat we met aanvallers Braem en Canoot twee topspitsen in huis hebben. Verder hebben we, in tegenstelling tot twee seizoenen geleden, ons deze keer wel goed kunnen voorbereiden op voetbal in derde nationale. De kern werd gevoelig versterkt en uitgebreid, zodat trainer Delaere op elke positie kan wisselen indien hij dit nodig acht.”

Moordende concurrentie

Van De Moere kreeg op de eerste twee speeldagen twee invalbeurten, maar maakte het voorbije weekend de negentig minutenvol tegen Wolvertem-Merchtem. “Ik werd tegen mijn voet rechts achterin uitgespeeld. Het was even wennen, maar ik probeer alle kansen die ik krijg met beide handen te grijpen. De concurrentie hier is moordend, maar dat zie ik niet als negatief. Het houdt iedereen scherpt en het maakt van mij een betere speler. Het is ondertussen al mijn zesde seizoen bij de hoofdmacht van Oostkamp, maar ik voel me als 22-jarige nog jong. Als masterstudent burgerlijk ingenieur – chemische technologie in Gent is het niet altijd even makkelijk om twee keer per week de verplaatsing naar ons trainingsveld te maken, maar mits een goede planning valt het wel te combineren.”

Duel om leidersplaats

Oostkamp deelt voorlopig de leiding met Lebbeke en Avanti Stekene en die laatstgenoemde komt deze zaterdag op bezoek in De Valkaart. “Veel weet ik niet over de tegenstander, maar ik kan je nu al beloven dat we ons zeker niet zullen ingraven en met trots onze leidersplaats zullen verdedigen”, besluite Van De Moere.