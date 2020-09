Thomas Sprengers rijdt woensdag Waalse Pijl: “In eerste groep voet van Muur van Hoei halen” Hans Fruyt

29 september 2020

14u28 0 Sport in de buurt Toen hij in 2014 voor het eerst de Waalse Pijl reed, werd Thomas Sprengers 28ste. Dat was z’n beste uitslag op de Muur van Hoei. Met het vertrouwen van een zesde plaats in een massaspurt aan het einde van Parijs-Chauny komt Sprengers woensdag voor de zesde keer aan de start van de Waalse klassieker.

We keken een beetje vreemd op, toen de uitslag van Parijs-Chauny, een Franse 1.1-wedstrijd over een glooiend traject, gepubliceerd werd. Thomas Sprengers (30) finishte zesde in het zog van topsprinters als Nacer Bouhanni (winnaar), Danny Van Poppel (derde) en Arnaud Démare (zesde). “We hadden geen echte spurter in de selectie, dus mengde ik me in die massaspurt”, verduidelijkt de pion van Sport Vlaanderen-Baloise. “Dat was heel lang geleden. In mijn eerste jaar bij de profs spurtte ik regelmatig mee, maar de voorbije seizoenen niet meer. Aan het einde van Parijs-Chauny had ik nog wat over. Dus gooide ik mij ertussen.”

Contractverlenging

Met een zesde plaats als resultaat. Woensdag rijdt de prof uit Westerlo de Waalse Pijl en zondag Luik-Bastenaken-Luik. “Door die 28ste plaats bij mijn eerste deelname hoopte ik ooit de top twintig van de Waalse Pijl te halen, maar dat is er nooit uitgekomen”, gaat Sprengers voort. “Woensdag hoop ik met de eerste groep de voet van de Muur van Hoei te bereiken. Hoe sterk het deelnemersveld van de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik zal zijn, kan ik niet goed inschatten. We zijn maar een goeie week na de Tour, het WK ligt nog maar twee dagen achter ons en zaterdag begint de Ronde van Italië. De toppers moeten keuzes maken.”

Kersvers wereldkampioen Julian Alaphilippe, winnaar van de twee voorbije edities van de Waalse Pijl, ontbreekt. Net als Jakob Fuglsang, vorig jaar de laureaat in Luik. De Deen begint zaterdag aan de Giro. Wat niet betekent dat Sprengers plots van de top tien van beide Waalse klassiekers begint te dromen. “Ik twijfel altijd een beetje”, geeft hij toe. “Die zesde plaats afgelopen zondag bewijst dat het in stijgende lijn gaat. Tot nog toe haalde ik geen mooie resultaten. Ondanks we een onzekere tijd kennen kon ik voor volgend jaar mijn contract bij Sport Vlaanderen-Baloise verlengen. Dat wordt meteen mijn negende seizoen bij de Vlaamse ploeg.”