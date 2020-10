Thomas Koelewijn na Achel-Maaseik: “Mooie dingen laten zien, maar ook nog veel werkpunten” Koen Wellens

04 oktober 2020

Maaseik is de competitie gestart met een 1-3 zege op het veld van Achel. De thuisploeg opende met setwinst, maar daarna namen de Maaslanders over. De seizoensopener toonde dat er nog veel werk op de plank ligt. "Bij ons, maar ook bij Maaseik", reageerde Thomas Koelewijn. "Ik zag heel mooie dingen, maar ook zaken die nog veel beter kunnen. Tevreden, maar ook aandacht voor de werkpunten", reageert de Nederlander.

400 toeschouwers in de Koekoek in Achel. Het waren er ooit veel meer voor het burenduel tegen Maaseik. Corona tekende ook in de Limburgse opener van de Euromillions Volley League voor een aangepast scenario. De toeschouwers die er wel waren werden bij het binnenkomen getrakteerd op een probiotische verneveling. Via het systeem waarmee vorige week ook de supporters van SK Lommel werden voorzien, kregen de fans een beschermlaag probiotica over zich heen. “Die zorgt voor een veilige microflora met verlaagd risico op infecties”, klonk het bij Achel.

Iraanse power

Verminderde risico’s op de tribunes dus, maar daar was tussen de lijnen weinig van te merken. Vooral bij de thuisploeg want Achel geen stevig van start. Maaseik kreeg de Noord-Limburgse aanvallen moeilijk onder controle terwijl de eigen machine niet echt onder stoom kwam. De Iraanse nieuwkomer Amir Esfandiar toonde nochtans veel power. Telkens hij een punt maakte, klopte hij zich stevig tegen de borst. Vraag is hoe lang dat goed gaat, hij zou zichzelf het pleuris kunnen slaan. De Achelaren trokken zich alvast niks aan het showgehalte van de Iraniër en ze speelden vlotjes naar een 1-0 voorsprong.

“In de eerste set klopte het tactische plaatje bijna helemaal bij ons. Vooral de opslagdruk was prima, Maaseik geraakte niet in het goede ritme. Vanaf set twee viel die opslagdruk weg en hadden wij het veel moeilijker”, vertelt Koelewijn. Maaseik boog de vroege 1-0 achterstand nog vlot om naar een 1-3 winst. Meer zat er voor een verdienstelijk Achel niet in. De thuisploeg toonde veel goesting en kwam in set vier nog heel kort, maar tegen een tegenstander met meer kwaliteit, viel er weinig te beginnen. Geen man overboord echter bij Achel waar de prestatie van de nieuwkomers Staples, Koelewijn en Smit het beste laten verhopen voor de toekomst.