Thomas De Bock op top tien op sterk bezette BK 10km op de weg in Lokeren Bart Spruijt

07 oktober 2020

Thomas De Bock stapt zondag in Lokeren in de arena voor het BK 10km op de weg. In een ongezien sterk deelnemersveld mikt de Oosterzelenaar op een toptienplaats en een tijd van rond de 29.30.

Terwijl het zomerseizoen voor Thomas De Bock normaal in functie staat van een najaarsmarathon, zag hij nu één na één de marathons wegvallen. “Het is een beetje puzzelen geweest de laatste tijd”, legt hij uit. “Als marathonloper moest ik me noodgedwongen wat meer naar de piste oriënteren. Gelukkig waren er nog de micromeetings. Het BK 10km ligt al iets meer in mijn comfortzone dan de piste.” De 29-jarige loper presteerde al enkele keren top in Lokeren. “Ik ben al twee keer tweede geworden. Een keer, in 2016, verloor ik zeer nipt van Nick Van Peborgh in de sprint. Maar nu is het BK 10km enorm sterk bezet. Als je het mij vraagt één van de sterkst bezette wedstrijden ooit in België. Vrijwel alle toppers zijn aanwezig: Lahsene en Soufiane Bouchikhi, Isaac Kimeli, enzovoort. De enige die ontbreekt is Bashir Abdi.”

“Top tien proberen te halen.”

Een nieuwe podiumplaats zal er dus niet inzitten. “Ik verwacht een zeer hoog niveau. Veel atleten hebben na de zomer ook doorgetraind. Voor mij is dit geen hoofddoel. Maar ik hoop wel om voor de top tien mee te strijden. Ik verwacht dat ik een tijd kan lopen van tussen de 29’30 en de 30’ en dan kom ik toch in aanmerking voor een toptienplaats.” In de winter zal De Bock (normaal gezien) door het wegvallen van de marathon in het najaar wat vaker te bewonderen zijn in de Crosscup. “Het plan is om in de winter alvast tot januari de Crosscup te lopen”, licht hij zijn plannen toe. “Ik zit nog ergens met de marathon van Rotterdam in april in het achterhoofd. Maar ik zie de winter echt als een voorbereidingsperiode op de marathon. De voorbije jaren draaide ik vooral veel volume. Nu heb ik de kans om in die lange voorbereiding wat andere accenten te leggen. Onlangs deed ik een lactaattest en die toonde aan dat er nog marge is om te verbeteren.”