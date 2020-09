Thibau Verhofstadt start zaterdag in Berlare “Gemotiveerd om voor eigen volk te koersen” Erik Vandeweyer

30 september 2020

09u46 0 Sport in de buurt Zaterdag wordt de Memorial Fred De Bruyne gereden in en rond Berlare. De wedstrijd onderging een gedaanteverwisseling. Voorheen werd er in de week een kermiskoers voor profs georganiseerd. In coronatijden is men overgestapt naar een interclub. Als thuisrijder kijkt Thibau Verhofstadt uit naar deze topwedstrijd.

Niemand zal tijdens de Memorial Fred De Bruyne meer parcourskennis hebben dan Thibau Verhofstadt. “Ik ben vierdejaars bij de beloften. In het verleden heb ik drie keer aan de start gestaan van de profkoers. Nu heeft men gekozen voor een interclub. Het siert de organisatoren dat ze in deze tijden toch hebben doorgezet. Er zijn wel behoorlijk wat veranderingen aangebracht. Het parcours werd gewijzigd. De dichte dorpskern wordt omwille van corona niet meer helemaal doorkruist. De start en finish zullen op een nieuwe locatie plaatsvinden. Het aantal toeschouwers zal wellicht beperkt worden. Toch ben ik gemotiveerd om voor eigen volk te koersen. In het verleden keek ik er echt naar uit om naast de broers Naesen te kunnen staan. Nu mag ik zelf gezonde ambities hebben.”

Mooie resultaten

Hoewel de kalender tot relativeren dwingt, kan Thibau Verhofstadt toch terugblikken op goede resultaten. “Voor de pandemie losbarstte, werd ik al vijfde in Brussel-Opwijk. In de tussenstand van de Road Series sta ik op de tweede plaats en ik draag daar ook de groene trui. Zodra koersen weer mocht, zette ik als opwarmer aan in Rotselaar. Nadien kon ik toch een mooi programma afwerken met koersen als de Ronde van Vlaams-Brabant, de Omloop van de Braakman en Valkenswaard. In de Omloop van de Braakman werd ik achtste. Ik won in het Nederlandse Hoedekenskerke. In Frankrijk reed ik samen met ploegmakkers Vandenborre en Vercamst samen als winnaars over de finish. Het was een bijzonder moment, al moet ik eerlijk toegeven dat de tegenstand daar niet zo sterk was.”

Drie doelen

Thibau Verhofstadt heeft na de interclub in Berlare nog doelen. “Ik hoop op een selectie voor Parijs-Tours. Nadien volgt het BK in Lokeren. Ook dat wordt een halve thuiswedstrijd, waar ik een mooi resultaat moet kunnen neerzetten.”