Teleurgestelde Symen Greven (Nossegem): “We hadden de wedstrijd in handen tot aan de 1-1” DRIES CHARLIER

27 september 2020

20u23 0 Sport in de buurt Nossegem ging zondag in eigen huis tegen Baal met 1-3 de boot in. Het zag er nochtans lang goed uit voor de thuisploeg die in eerste helft op voorsprong klom. Na de 1-1 ging het licht echter uit.

“In de eerste vijf minuten hadden we het moeilijk. Zo moest ik mijn ploeg meteen rechthouden in één tegen één duel met Claes”, luidt de analyse van doelman Symen Greven. “Daarna pakten we de wedstrijd goed in handen en waren we de betere ploeg. Er was veel dreiging langs onze kant met toch enkele grote kansen. We kwamen dan ook verdiend op voorsprong in die eerste helft via Van Loo.”

“Ook na de pauze begonnen we goed, maar op het uur kregen we een strafschop tegen voor handsbal. Dat was echter helemaal niet het geval. De scheidsrechter floot niet, maar de lijnrechter die er veel verder van stond, oordeelde dat de bal op de stip moest. Jammer genoeg kon ik de elfmeter niet stoppen. Het is al twee weken op rij dat ik een strafschop moet slikken.”

Mentale kwestie

Na de 1-1 ging het van kwaad naar erger voor Nossegem. “We vergaten te voetballen en een gemotiveerd Baal kwam helemaal in de wedstrijd. Snel na de 1-1 kregen we de 1-2 om de oren na een mooi doelpunt van Heremans. Op een hoekschop kregen we nog een derde doelpunt binnen. Ik vond dit heel zuur omdat we de match zestig minuten lang in handen hadden.”

“Door de oneerlijke strafschop zijn onze hoofden wat blijven hangen en zakten we terug. We reageerden collectief niet goed op die tegengoal. Alles wat we wilden doen, leek niet meer te lukken en we verloren veel ballen op onze eigen helft. Mentale kwestie? Een beetje toch. Normaal weten we de draad wel terug op te pakken, maar nu lukte het niet echt. Dat is toch raar, want we hadden de match in de handen.”

Groepsgesprek

“We hebben als ploeg al meteen na de match de hoofden weer in de juiste richting gestoken. Je mag er zeker van zijn dat er volgende week een reactie komt vanuit onze spelersgroep.”

“In zulke gesprekken hou ik me vaak wat op de achtergrond, maar als ik iets wil zeggen, zal ik dat wel doen. Ik vind wel dat ik dit vaker mag doen, want ik zie alles wat er voor mij gebeurt en ik ben dus ook een belangrijke schakel in de ploeg.”