Teddy Teuma en Union op zoek naar eerherstel na derbynederlaag tegen RWDM: “Moeten misstap meteen rechtzetten” DRIES CHARLIER

01 oktober 2020

16u41 0 Sport in de buurt Het wordt zaak voor Union om zondag in eigen huis tegen Lommel te laten zien dat het over een flinke dosis mentale weerbaarheid beschikt. Door de 3-1-nederlaag van vorig weekend in de derby tegen RWDM moesten de Unionisten hun leidersplaats afgeven aan Seraing. Middenvelder Teddy Teuma (27) beseft dat er gewonnen moet worden.

“Het was zeer frustrerend. Ik kende een moeilijk weekend”, blikt Teddy Teuma nog terug. “Zowel collectief als individueel waren er vele zaken waarover we onszelf in vraag moeten stellen. Zo moeten er vele zaken beter, maar mogen we wel niet alles in vraag stellen. Er waren ook goede dingen die we moeten onthouden. Zo speelden we een goede eerste helft.”

“Deze nederlaag moet wel voor een klik zorgen. We verloren niet door onze kwaliteit, maar door het mentale aspect. Zoiets mag niet gebeuren. We moeten ons ook niet schuilen achter het excuus dat de scheidsrechter fouten heeft gemaakt. Dat maakt deel uit van het spel. Ondanks zijn fouten hebben we de kwaliteiten om ons daar boven te stellen en toch de wedstrijd te winnen, wat we jammer genoeg niet deden.”

Zwanze Derby

Het was al van 1985 geleden dat de Brusselse Zwanze derby op het programma stond. “De sfeer was buitengewoon. Je voelde meteen hoe belangrijk deze derby is. De geschiedenis ervan is bijzonder. Ik speelde ook al derby’s in Frankrijk en het is voor zulke wedstrijden dat je voetbal speelt. Jammer dat er door COVID-19 maatregelen genomen moesten worden en het stadion dus niet uitverkocht was met o.a. ook onze supporters.”

Zondag krijgt Union met Lommel een ploeg over de vloer die uit vijf wedstrijden zeven punten wist te pakken. “In eigen huis, voor onze supporters, willen we onze misstap van vorig weekend meteen rechtzetten en zo terug op het juiste pad terechtkomen. We willen de rug rechten en laten zien dat we bovenaan meedoen.”

Nieuwkomer Jordanov

Union oefende afgelopen woensdag tegen een jong KV Oostende. De Brusselaars wonnen met 2-0 en lieten ook nieuwkomer Edisson Jordanov minuten maken. De 27-jarige verdediger tekende eerder deze week een contract voor één seizoen met een optie voor een jaar extra.

“Het is altijd leuker om wedstrijden te spelen”, verklaart Teuma. “Als het zou kunnen dan spelen we enkel wedstrijden in plaats van trainingen (lacht). Iedereen kan zo wat ritme opdoen. We tankten ook vertrouwen voor komend weekend. Zelf kwam ik er na de pauze in als kapitein. Ik heb alles gegeven om de ploeg op sleeptouw te nemen. Alle ogen zijn nu gericht op de wedstrijd tegen Lommel.”