Technisch en sportief manager Bart Vanhoudt (KVK Tienen) blikt vooruit naar topper tegen ex-ploeg Thes: “Een geoliede machine” Stijn Deleus

01 oktober 2020

16u31 0 Sport in de buurt We zijn nog maar aan speeldag twee toe en bij KVK Tienen mogen ze zich al opmaken voor een echte topaffiche. Opponent Thes Sport is immers niet de eerste de beste ploeg. Het eindigde het seizoen als nummer twee en geldt opnieuw als één van de absolute titelkandidaten. De Suikerjongens zullen dus scherp voor de dag moeten komen om de nul van de tabellen te spelen.

Wie anders kan de sterkte van de tegenstander inschatten dan succestrainer Bart Vanhoudt, die Thes Sport zowel naar de titel leidde in eerste als naar de tweede plaats vorig seizoen. Vandaag is hij in Tiense loondienst, als technisch en sportief manager.

“De kern van Thes is grotendeels dezelfde als verleden seizoen, dus het is een ploeg die echt op elkaar ingespeeld is”, luidt het oordeel over zijn ex-ploeg. “Het is een goed geoliede machine en ze zijn dan ook nog eens compleet naar zondag toe. En als je dan kijkt dat we bij Tienen toch enkele bepalende spelers moeten missen, dan strijden we niet helemaal met gelijke wapens. Maar goed, ik ben er desondanks van overtuigd dat we de kwaliteiten hebben om het hen moeilijk te maken. Zolang je maar geen makkelijke goals weggeeft zoals in Francs Borains gebeurde. Daar hebben de jongens kostbare punten laten liggen, want ik reken hen bij de zwakste teams van de reeks.”

Kleine kern

Puur naar kwaliteit toe hoeft de Tiense spelerskern volgens de sportief manager nauwelijks onder te doen voor die van de Limburgse reeksgenoot. “Ik vind ze vrij vergelijkbaar ja, al bedoel ik daarmee niet dat ik dit KVK opnieuw titelkansen toedicht”, verduidelijkt hij. “Het gaat sowieso heel snel voor de club, niet vergeten dat sommige jongens twee jaar terug nog in de derde amateurklasse aan de slag waren. Eerste nationale zal in dat opzicht onvermijdelijk een aanpassing vergen. We zitten daarnaast met een vrij kleine kern. Op zich hoeft dat geen groot probleem te vormen, alleen merk je dat de spoeling iets dunner wordt als er ineens een vijftal jongens uitvallen. Zeker als daar sleutelpionnen en leiders als Meeus, Farin en Kempeneers tussen zitten. We hadden de kern nog extra kunnen versterken, maar door corona zit je met een stukje financiële onzekerheid en dan wil je geen zotte dingen doen. De inkomsten staan toch wat onder druk. Een club als Thes brengt normaal gezien altijd een 250-tal supporters op de been, terwijl we nu hopelijk op 120 Limburgers in het bezoekersvak kunnen afklokken.”

Doorstroming jeugd

En dan zouden we de belangrijkste reden voor de beperkte kern nog vergeten en dat is de eigen jeugd waar ze in Tienen nadrukkelijker op inzetten. “Ik ben woensdag nog met Hannes Meeus een training gaan geven aan de betere jeugdspelers bij de U16 en U17”, pikt Bart Vanhoudt in. “Dat is één van de initiatieven om talenten te belonen. Het uiteindelijke doel is een betere doorstroming naar de A-kern, maar dan moet je hen ook die kansen durven geven en die mogelijkheid is er nu. Jongeren als Senne Vandergeeten, Jordy Vanweerts en Nathan Lausbergh maken nu elke week deel uit van de selectie en dat kunnen we alleen maar toejuichen. Er loopt best wel wat talent rond om die stap op termijn te kunnen zetten, maar ze moeten ook geduld oefenen.”