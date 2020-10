TC Westerlo presenteert binnenkort Padel Westerlo Werner Thys

10 oktober 2020

15u06 0 Sport in de buurt Geen indoortennis dit winterseizoen voor de leden van TC Westerlo, maar in de plaats legt de club wel twee padelterreinen aan. In principe moet de razendsnel groeiende sport vanaf 25 oktober in de bossen van Westerlo kunnen beoefend worden.

Ondanks het moeilijke jaar zag TC Westerlo het voorbije seizoen het ledenaantal opnieuw groeien. “We tellen nu ongeveer 325 leden, voor een familieclub met vier tennisterreinen is dat een zeer mooi aantal”, zegt uitbater Gwenne Peeters. “De voorbije jaren plaatsten we tijdens het winterseizoen een ballon over twee van die vier terreinen, maar we vinden het niet opportuun om in deze tijden indoorsport te promoten. Dankzij de samenwerking met de gemeente Westerlo én met sponsor Tervia’s World leggen we in de plaats twee padelterreinen aan. Daarmee willen we ook in de Zuiderkempen de padelsport een boost geven. We hopen alleszins dat er nog collega’s zullen volgen.”

De Vrienden van TC Westerlo

De ondersteuning van de club gebeurt al enkele jaren via ‘De Vrienden van TC Westerlo’. “Dat zijn enkele leden die een hart hebben voor de club. Zij vormen eigenlijk het bestuur en komen maandelijks samen”, zegt Peeters. “TC Westerlo-voorzitter Lieven Hemschoote en Filip Stroobants vormen de denktank voor onze tennis- en padelclub.”

Ondertussen vorderen de werken flink en moet het startschot van Padel Westerlo op 25 oktober kunnen gegeven worden. “Uiteraard kunnen ook niet-leden terreinen reserveren”, besluit Peeters. “Alle info is binnenkort terug te vinden via www.padelwesterlo.be. En als mooie surplus: in ons clubhuis is al twee jaar een tennisshop terug te vinden en daarnaast openen we binnenkort ook een padelshop.”