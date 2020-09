Sven Van Laere scoort derde podium in vier races met team Marcel Dekker in de Mazda MX-5 Cup op Assen: “Dit smaakt echt naar meer” Joost Custers

29 september 2020

08u30 0 Sport in de buurt Sven Van Laere heeft na een eerste kennismaking met de Mazda MX-5 Cup, eveneens in Assen, begin september, weer een weekend met de legendarische Japanse roadster geracet. Van Laere deed dat opnieuw in de kleuren van het team van Marcel Dekke. Nadat hij het podium op zaterdag misliep, stond de Antwerpse routinier zondag wel op het podium.

Meteen zijn derde podium van het seizoen in deze schitterende merkencup. “Ik heb vooral enorm genoten», zegt hij. “Het podium op zich is leuk, maar het is de weg ernaartoe waar het echte plezier in zit. Daar doe je het als gepassioneerde autosportliefhebber toch voor. En dit weekend was de concurrentie nog steviger dan tijdens mijn kennismaking.”

Voor wie nog niet helemaal mee is, Sven Van Laere houdt van merkencups. Een mooi veld van rijders die allemaal over hetzelfde materiaal beschikken. Die vervolgens in een korte en krachtige race bepalen wie de beste is. Daar vindt Van Laere zijn raceplezier. Net dat is de basis van de Mazda MX-5 Cup. In Assen, waar de vijfde en zesde race van het seizoen verreden werden, stond een mooi veld met identieke sportwagens klaar voor de sportieve strijd, terwijl in de tribunes toeschouwers mochten en konden genieten van de echte autosport. De Gamma Race Day was ook in dit coronajaar een topevenement.

Puur raceplezier

“Ik voelde me van meet af aan goed in de auto. Alle ervaring van het eerste weekend wierp meteen zijn vruchten af», weet Svan Van Laere. “Ik reed veel sneller dan enkele weken geleden. In de eerste race vocht ik mee voor de podiumplaatsen, tot ik me kort voor het einde onnodig liet opjagen en een foutje beging. Ik zakte van twee naar vier en dat was erg jammer. Mijn derde opeenvolgende podium in mijn klasse voor de gentlemen drivers volgde dus nog niet en dat had ik alleen aan mezelf te wijten.”

De tweede race verliep wel zoals Van Laere het hoopte. Waar de eerste plaats verdiend naar Pim van Riet ging, bleef Van Laere tot op de meet in gevecht voor de plaatsen twee en drie. “Ik strandde op een tiende van een seconde van de tweede plek, maar de race was gewoonweg fantastisch. Ik denk dat het lang geleden is dat ik nog zo veel plezier aan het racen beleefd heb. Een tiende, was is dat nu? En ook de auto heeft geen schram, het verliep allemaal erg fair en dit smaakt echt naar meer.”

