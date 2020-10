Sven Van Camp en Phantoms Boom waren dicht bij bekerwinst: “We zijn deels ontgoocheld maar ook terecht fier op onze prestatie” Henk De Koninck

04 oktober 2020

18u35 0 Sport in de buurt Het jeugdige Phantoms Boom heeft zich meer dan verdedigd in de finale van de Beker van België. Castors Braine had meer dan de handen vol met het team van coach Van Camp. Het was pas in de slotminuten dat de beslissing viel.

“We waren er heel dicht bij, geeft Sven Van Camp aan. Een paar cruciale fouten hebben op het einde van de wedstrijd ons zuur opgebroken. Jammer dat Ine Joris in de tweede helft zo goed als uit de wedstrijd verdween. In de beginfase was ze sterk bezig en bracht ze veel scoringsvermogen bij. Tijdens de rust voelde ze zich niet lekker en deemsterde ze daarna helemaal weg. Ook de foutenlast van Jolien Goyvaerts heeft ons parten gespeeld . In de eerste helft had ze al vier streepjes achter haar naam staan. Maar als je dan ziet dat andere speelsters als een Ndiribe, Van Eupen en Sarah Bell de wedstrijd mee in handen nemen, dan zie je dat we goed werk verrichten in de club. De ontgoocheling mag en moet er zijn , maar de speelsters mogen terecht fier zijn op hun prestatie. Het was pas op het einde dat Castors het verschil kon maken. Ze hebben serieus moeite moeten doen om de beker binnen te halen.”

Toekomst oogt mooi

“Deze prestatie mocht er zijn, maar we moeten met beide voeten op de grond blijven en niet beginnen zweven. Er zit nog heel wat groeimarge in de ploeg. Ondertussen hebben we ook al een vervangster aangetrokken voor de Britse Adebayo. In haar plaats komt de 22-jarige Amerikaanse Shanauda Burney-Robinson ( 1m93) onze rangen versterken. Het is afwachten hoe snel ze zich kan aanpassen aan de groep en aan de competitie. Maar met haar erbij kan ik Ine Joris naar een andere positie schuiven. De sfeer in de groep is schitterend . We waren al sinds vrijdag in Kortrijk om de finale voor te bereiden. Die teambuilding heeft ons goed gedaan . Hierop kunnen we een heel seizoen op verder bouwen.”