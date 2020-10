Sven Dhoest en Knokke FC doen OH Leuven bibberen, maar liggen uit de beker: “Fier op onze prestatie” Steve Dinneweth

11 oktober 2020

20u36 0 Sport in de buurt De bekercampagne van Royal Knokke FC eindigt net als vorig seizoen in de vijfde ronde. De kustploeg kreeg OH Leuven aan het wankelen, maar dankzij een flits van Mercier bleef de eersteklasser toch overeind.

Trainer Yves Van Borm opteerde in zijn 4-4-2-opstelling voor nieuwkomer Niels Verburgh als buffer voor de verdediging en posteerde ook Liam Prez aan de aftrap. Een stevige Knokse organisatie liet de bal aan de bezoekers en hield de boel goed op slot. Er was bijgevolg weinig doelgevaar langs beide kanten. Toch ging Leuven met een krappe bonus richting kleedkamers na een fantastische vrije trap van Mercier. Onhoudbaar voor doelman Sven Dhoest. “We maken een domme fout op die plaats en dan weet je met Mercier dat zo’n bal kan hangen. Hij kon die vrije trap niet beter trappen”, aldus het Knokse sluitstuk, die in de tweede helft slechts één keer moest tussenkomen op een laagscherend schot van Henry. “We hebben na de rust getoond minstens de evenknie te zijn van dit Leuven. Naar het einde van de wedstrijd toe meen ik zelfs te mogen stellen dat we de betere ploeg waren. We hadden de match volledig in handen en de 1-1 was dichterbij dan de 0-2. Er was van een niveauverschil geen sprake in die tweede helft. Ik had eigenlijk een drukke namiddag verwacht, maar had vorige week meer werk tegen Boom dan nu tegen OHL. We hebben alvast getoond over een sterke ploeg te beschikken, die zijn plaats in eerste nationale meer dan waard is. We mogen bijzonder fier zijn op onze prestatie”, besluit Dhoest.

Individuele klasse

“Het is natuurlijk met een dubbel gevoel dat ik hier sta. We hadden deze wedstrijd immers nooit mogen verliezen”, vertelt trainer Van Borm. “We startten zoals gepland met een afwachtende houding. Ons plannetje klopte en Leuven kwam tot geen enkele halve kans. Na de rust hebben we getracht om de bakens te verzetten en we kregen zelf een viertal doelrijpe mogelijkheden. Als wij scoren, ben ik er zeker van dat we er ook over gaan. Het verschil zat hem in de individuele klasse. Als Mercier die vrije trap niet scoort, vraag ik me af hoe ze dan een doelpunt hadden gemaakt. We hebben ze laten bibberen tot de laatste minuut. Ik kan mijn ploeg niets verwijten en kan alleen maar heel fier zijn. Al is dit natuurlijk een cliché, want we kopen daar niks mee. We zijn er immers niet meer bij op de volgende trekking. De finale zal voor volgend jaar zijn”, lacht Van Borm.

R Knokke FC - OH Leuven 0-2

R Knokke FC: Dhoest, Vanraefelghem, Verburgh (60’ Kyeremeh), Pierre, Binst (46’ Lambo), Kocur (65’ Mariën), Savaete, Buysse, Martens, De Wilde, Prez

OH Leuven: Romo Premez, Jemelka, Hubert, Henry (90’ Allemeersch), Mercier, Vlietinck (73’ Myny), Sowah (76’ Tshimanga), Duplus, Kitsch, De Norre, Maertens

Doelpunten: 34’ Mercier 0-1, 89’ Duplus 0-2