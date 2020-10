Sven De Volder (Eendracht Aalter): “Geert Van Vooren is een zegen voor mij” Dominique Lampo

02 oktober 2020

18u55 0

Eendracht Aalter miste zijn start niet. Met een 7 op 9 nestelde het zich in de subtop. Doelman Sven De Volder is met niet minder dan een 10 op 12 tevreden. Daarvoor moet het morgenavond wel Grembergen opzij zetten. De Volder voelt dat zijn team klaar is voor de strijd.

“We zitten met die 7 op 9 op schema, maar het zou sneu zijn om nu punten te laten liggen tegen Grembergen. Flankverdediger Jeroen Baetens is de enige speler die ik ken, maar ik vermoed dat het een ploeg is die vooral niet zal willen verliezen. Thuis willen wij altijd de volle buit pakken en tegen Grembergen is dat niet anders. Op ons kunstgrasveld komt ons voetballend vermogen goed tot zijn recht en met minder dan de drie punten ben ik niet tevreden.”

Ambitie

Aalter liet deze week al in zijn kaarten kijken. Jelte De Coninck wond er geen doekjes om en wil kampioen spelen. Ook Sven De Volder klinkt ambitieus. “Die uitspraak is Jelte op het lijf geschreven. Ik hoor het hem zo zeggen. Recht voor de raap, bloedeerlijk, niet de man die verstoppertje speelt. En op zich is er ook niks mis mee om als voetballer ambitie uit te stralen. We mogen ook de ambitie hebben om mee te doen voor de prijzen. We sloten vorig jaar de competitie af op een gedeelde derde plaats, terwijl we een heel matige eerste periode speelden. Maar de rol van titelfavoriet gun ik toch aan ploegen als Elene-Grotenberge en HO Kalken. Ook Zele mag hoog ingeschat worden en dan heb je jaar na jaar ook nog een revelatie. Evident wordt het dus niet. Kwalitatief denk ik dat we kunnen wedijveren met de andere titelkandidaten, maar in de breedte zijn we minder gewapend. Bij die ploegen zijn alle posities quasi dubbel bezet, terwijl wij een A-kern hebben van vijftien of zestien spelers. In een competitie waarin schorsingen, blessures en ziekte een rol kunnen spelen is de ruimere kern van Elene-Grotenberge en HO Kalken toch een pluspunt voor hen. Maar goed, wij willen graag die rol van derde hond spelen.”

Sterke start

De ambitie van Aalter mag ook blijken uit de resultaten van de club. De Volder ziet dat het wel snor zit bij de roodwitten. “Achterin lieten we de voorbije weken toch een solide indruk. Eén tegendoelpunt in drie wedstrijden, mooi is dat. En met 6 doelpunten uit drie wedstrijden zitten we toch ook aan een aardig gemiddelde. Op offensief vlak hebben we zelfs wat overschot. Het is toch een weelde om een speler als Muhamet Rushiti op de bank te laten starten. Op training spelen we vaak in de zestien met twee doelen en met hem in je ploeg win je quasi zeker. Hij trapte ze er van alle kanten in. Maar Muhamet heeft niet de actieradius van pakweg Jelte De Coninck en moet zich daardoor voorlopig tevreden stellen met een plekje op de bank. Maar met twee doelpunten bij zijn invalbeurt maakt hij het trainer Roel Sucaet wel lastig. Roel is gedreven en ambitieus en wil het maximum uit deze spelersgroep halen. We kunnen dus een heel eind komen.”

Geert Van Vooren

In Aalter is Geert Van Vooren de keepertrainer van Sven De Volder. De Volder is vol lof over de Eeklonaar. “Ik heb intussen wel al wat keepertrainers versleten en negentig procent daarvan was top. Ik had er ook ooit wel eentje waarbij je afgepeigerd naar de kleedkamer trok, maar waarmee je niet beter werd als doelman. Van Vooren is dan weer een zegen voor mij. Fysiek is het zwaar, maar ik leer nog elke training bij. We trainen meestal met vier. Ik, Robbe Van Wesemael en twee tieners. Ik ben intussen een wat rijpere doelman, maar die jonge gasten weten niet hoe gelukkig ze mogen zijn met een keepertrainer als Geert. Ook op mentaal vlak. Hij weet er steeds voor te zorgen dat ik tegelijkertijd rustig en gefocust naar een wedstrijd toe leef. En hij maakt je ook beter als voetballer. Af en toe moeten we niet eens de handschoenen aantrekken. Maar dan oefenen we op een lange bal of op het uitvoetballen. Het zorgt ervoor dat ik steeds met plezier naar de training trek en dat is in de herfst van mijn loopbaan ook wel belangrijk. En wees maar zeker dat ik als toekomstig keepertrainer veel zal gestolen hebben van hem.”