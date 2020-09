Svelta Melsele ontvangt promovendus Bambrugge: “Bij een overwinning is ons seizoenbegin geslaagd” Renzo Van Moortel

24 september 2020

17u27 0 Sport in de buurt Svelta Melsele moet de sterke prestatie in Overijse bevestigen tegen Bambrugge, zo vindt Thibeau De Vos. “Bij een overwinning is ons seizoenbegin geslaagd.” Easier said than done: “Bambrugge zit in de overwinningsflow.”

Svelta-coach Sven Eeraerts sleutelde in het tussenseizoen aan zijn veldbezetting. Een van de belangrijkste aanpassingen die hij doorvoerde, is de positie van Thibeau De Vos. Die schoof van de punt in de ruit op het middenveld naar de linkerkant in een platte 4-4-2. Geen klassieke winger zoals Yannick Braem aan de overkant, eerder een spelmaker op de flank. De Vos knijpt vaak naar binnen, zo kan rechtsback Ali Hos zich aanvallend uitleven.

In Overijse leek die tactiek alvast te werken. Niet dat De Vos echt beslissend was, maar met zijn grote motor liep hij veel ruimtes dicht en creëerde hij een mannetje meer op het middenveld. Svelta klom tweemaal op voorsprong en pakte uiteindelijk een punt.

“Goed, hé”, appte een insider. Ook bij De Vos overheerste enkele dagen later nog steeds tevredenheid, ondanks de late Overijse gelijkmaker. “Op voorhand had iedereen daarvoor getekend. Als groep hebben we een sterke prestatie neergezet.”

Vicekampioen Bambrugge

Die vraagt wel nog om bevestiging, op eigen veld tegen Bambrugge. De Vos knikt: “Uiteraard. Een ploeg als Svelta Melsele, die niet de financiële middelen heeft om top vijf of promotie te ambiëren, komt terecht in een groep van een tiental ploegen die aan elkaar gewaagd zijn. Dan moet je élk weekend bevestigen, moet je telkens scherp aan de aftrap verschijnen en op zoek gaan naar een voorsprong.”

“Als dat lukt, is de kans groot dat je wint. Zo niet, moet je heel veel karakter hebben om terug te vechten, aangezien zowat iedereen van elkaar kan winnen.”

Afwachten of Bambrugge de komende maanden in dat groepje zal thuishoren. De Oost-Vlamingen promoveerden als vicekampioen in eerste provinciale naar derde nationale, wat het onmogelijk maakt hen op dit niveau al in te schatten.

Navraag leert ons wel dat ze over een stevige ploeg beschikken, die vanuit de defensieve organisatie verticaal probeert te voetballen. In het verleden geen spek voor de bek van Svelta. “Vaak zijn dat moeilijke wedstrijden voor ons”, geeft De Vos toe. “Wij proberen evenzeer vanuit een blok te vertrekken, dus het wordt afwachten hoe beide ploegen zich aan die omstandigheden kunnen aanpassen.”

Al lijken die op dit moment in het voordeel van de Waaslanders te zijn. Bambrugge timmerde aan een knappe bekercampagne - hun thriller tegen Saint-Ghislain werd afgelopen weekend stilgelegd na een racistische opmerking -, waardoor het afgelopen woensdagavond nog aan de bak kwam in de competitie. Een voordeel voor de thuisploeg, toch? “Fysiek zal hun kalender misschien een invloed hebben, op mentaal vlak zal één match of drie matchen in één week geen verschil uitmaken. Bambrugge zit in een overwinningsflow.”

Vijf matchen afwachten

Als het die komend weekend kan doortrekken, zullen de woorden ‘gemiste start’ in Melsele niet over de tongen rollen. Pas na vijf speeldagen kan je daarover praten. Bij een eventuele nederlaag zaterdag kunnen we in de volgende wedstrijden altijd nog verrassen”, meent De Vos, die wel een doel vooropstelt: “Met de helft van de punten, zeven of acht op vijftien, mogen we tevreden zijn.”



Vandaar, de opdracht: “Als we zaterdagavond winnen, is onze competitiestart meteen geslaagd, want dan zullen we in de daaropvolgende drie wedstrijden sowieso nog punten pakken. Dat is gewoon zo, da’s een ongeschreven voetbalwet”, besluit De Vos.