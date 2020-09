Svelta Melsele lijdt onnodige nederlaag tegen promovendus Bambrugge: “We hadden meer voor elkaar moeten werken” Renzo Van Moortel

27 september 2020

18u35 0 Sport in de buurt Kansen genoeg, alleen geen doelpunten. Svelta Melsele verdiende minstens een puntje tegen Bambrugge, maar weigerde zichzelf te belonen en liet zich één keer te gemakkelijk aftroeven (0-1). Aanvaller Arno Van Bergen klinkt scherp. “We waren te soft in de tweede helft.”

Soms kan je niet anders dan clichés opdissen. Svelta Melsele botste tegen Bambrugge op een klassieker zo oud als het voetbal zelf: wie zijn kansen niet afwerkt, loopt vroeg of laat in het mes.

Aanvaller Arno Van Bergen, zichtbaar ontgoocheld, was scherp. “Deze wedstrijden hadden we niet mogen verliezen. Zeker niet in eigen huis. Zeker niet tegen een rechtstreeks concurrent, wat Bambrugge volgens mij wel is. Vier op zes zou een ideale start geweest zijn, beter dan verwacht. Niet dat we onze start nu al gemist hebben, maar het is wel jammer dat we niet gedaan hebben wat we moesten doen. We hadden gewoon drie punten moeten thuishouden.”

Rest coach Sven Eeraerts niets anders dan naar een verklaring te zoeken, waarom dat niet gelukt is. Wij dachten aan te weinig ‘dash’, een gebrek aan scherpte voor doel.

Van Bergen knikte. “We hadden meer honger voor de goal mogen hebben, dat klopt. Ik zag een gebrek aan efficiëntie. Er had meer vuur in mogen zitten, vind ik. De eerste helft was voor ons, na de pauze waren we gewoon te soft. We hadden gretiger moeten zijn en hadden meer voor elkaar moeten werken.”

Momenten niet gepakt

Svelta pakte zijn momenten niet. De gemiste strafschop illustreerde dat perfect. Maar anderzijds mogen de Waaslanders ook het positieve meenemen. Achterin hielden ze uitstekend stand en gaven ze amper een kans weg. De mogelijkheden die Bambrugge creëerde, kwamen er pas nadat Eeraerts zijn spelers zeer hoog liet opschuiven. Het tegendoelpunt viel eigenlijk uit de lucht. Van Bergen knikte opnieuw. “De gemiste strafschop is bijzonder zuur, want Bambrugge heeft echt niet veel mogelijkheden afgedwongen. Alleen scoren zij wel en wij niet. Op naar Lebbeke, dan maar.”

Omschakeling

Daar is de opdracht duidelijk, zo besloot Van Bergen. “We zullen daar moeten spelen zoals in Overijse, in de omschakeling. Zelf het spel maken, ligt ons minder goed. Tegen sterkere ploegen, spelen we onze betere wedstrijden. Lebbeke zal de bal opeisen. Dat moet in ons voordeel zijn.”