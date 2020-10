Svelta Melsele lijdt derde nederlaag op rij en pakt één op twaalf: “Volgende week is het van moeten” Renzo Van Moortel

11 oktober 2020

17u24 0 Sport in de buurt Een maatje te klein, zo simpel was het zaterdag. Tegen een beresterk Lochrist leed Svelta Melsele zijn derde nederlaag op rij in derde nationale, ondanks de lovenswaardige inzet. De rode lantaarn staat deze week in Melsele.

“Met zeven of acht op vijftien mogen we tevreden zijn.” Zo klonk Thibeau De Vos enkele dagen voor de komst van Bambrugge op de tweede speeldag - Svelta had in de openingswedstrijd een knap punt gepakt op Overijse.

Wel, drie wedstrijden verder is daar nog een enkel puntje bijgekomen. Svelta begon het seizoen met één op twaalf, vorig seizoen had het op dit moment al drie punten meer én was het al in Ninove en Wetteren langs geweest. Verdediger Sebastien Ito (24) nuanceert: “Die cijfers klinken hard, maar als je onze wedstrijden bekijkt... In Overijse hadden we kunnen winnen en ook tegen Bambrugge hadden we drie punten kunnen pakken.” Valt absoluut wat voor te zeggen.

Loco Lochristi

Hoe dan ook: zaterdagavond heeft er vrijwel nooit iets ingezeten. Na amper twintig minuten had Lochristi zijn schaapjes op het droge: 0-2. Nog eens 25 minuten hadden de bezoekers daar één doelpuntje aan toegevoegd, tussendoor had Braem gemilderd voor Svelta. Gek genoeg zag Ito voor de pauze weinig verschil tussen thuisploeg en bezoekers. Al gaf hij wel toe: “We liepen achter de feiten aan. Lochristi won absoluut verdiend.”

De bezoekers toonden zich simpelweg een klasse sterker. Da’s geen schande, als je ziet wie daar tussen de lijnen staat. “Lochristi is een goede ploeg.”, zag Ito. “Zeer matuur, ook. Ze wisten perfect hoe ze moesten inzakken en hoe ze ons de bal moesten laten om meer ruimte te creëren. Zo viel ook dat vierde doelpunt. We kwamen nog goed terug....maar het was moeilijk.”

Appelvoorde

Svelta bleef wel knokken, daar mocht coach Sven Eeraerts zeker tevreden over zijn - vorige week klaagde hij na de nederlaag op Lebbeke nog over een gebrek aan grinta. “We hebben gedaan wat de coach ons gevraagd heeft. Hij wou mentaliteit, wel ik heb veel mentaliteit gezien. We bleven werken tot de laatste seconde. Als ploeg hebben we een goede prestatie neergezet, we verloren met de kop omhoog. Lochristi is niet de ploeg waar wij punten tegen moeten pakken.”

Da’s volgende week wel even anders. Dan trekken de Melselenaars naar promovendus Voorde-Appelterre, dat met drie draws op rij eveneens naar een overwinning snakt. Een loepzuivere kelderkraker op speeldag vijf. Ito beseft: “Volgende week is het van moeten.”

Zeven of acht op vijftien, dat schip is uiteraard verdronken. Zelfs met een overwinning in Voorde heeft Svelta zijn start gemist, ook al had het in bepaalde wedstrijden meer verdiend.