Streekrenners Quinten Dalving en Yorick Slaets zijn beiden aan de beterhand Erik Vandeweyer

08 oktober 2020

10u42 0 Sport in de buurt Vorige week berichtten we al dat twee van onze betere jongeren uit de regio kampten met gezondheidsproblemen. Een duidelijk zicht op hetgeen Quinten Dalving en Yorick Slaets overkwam, is er nog niet helemaal, maar beiden moesten wel vervroegd aan punt zetten achter hun campagne. Intussen is nog niet alles uitgeklaard, maar het duo is wel aan de beterhand.

Junior Quinten Dalving en nieuweling Yorick Slaets staan beiden op non-actief. Quinten Dalving kwam op training ten val. Een duidelijke oorzaak van die tuimelperte is er niet. De renner doorliep een aantal onderzoeken en ging ook bij een cardioloog langs. Die liet een chip inplanten.

Even rust

Quinten Dalving verschaft meer uitleg. “Mijn cardioloog heeft overleg gehad met een professor. Na het elektrofysiologisch onderzoek werd besloten om een chip te plaatsen die alles kan opvolgen. Die ingreep verliep dinsdag vlot. Die chip is geplaatst, omdat de cardioloog mij gedurende drie jaar van heel nabij zou kunnen controleren. Na de ingreep volgt een korte periode van bedrust. Er is een vervelend drukverband, maar dat is het dan ook. Deze week mag ik niet sporten of naar school gaan. Vanaf volgende week kan ik weer beginnen werken naar volgend seizoen toe.”

Mysterieuze infectie

Bij Yorick Slaets liggen de kaarten anders. Hij werd vorige week plots hevig ziek. Alles wees aanvankelijk op corona behalve de testen. Ook hij werd opgenomen in het ziekenhuis. “Ik ben nog moe en fel vermagerd, maar mocht intussen het ziekenhuis wel opnieuw verlaten. We weten nog altijd niet wat er exact gaande was. De dokters proberen dat verder uit te vlooien. Hoogstwaarschijnlijk ging het toch om een infectie. Volgende week en in de herfstvakantie is er verder onderzoek voorzien. Ik besef dat ik zeer rustig zal moeten opbouwen. Fietsen is momenteel nog niet aan de orde. Ik voel me binnenin gewoon nog te leeg om al op de fiets te kruipen.”

Geen corona

Yorick Slaets bevestigt dat het niet om corona gaat. “In één week tijd heb ik me vier keer laten testen. Ook de foto’s van de longen waren zuiver. Het ging niet om corona. Het was wel een raar beestje. Vijf dagen lang had ik koorts. Braken en diarree waren de symptomen. Stilaan kan ik wel opnieuw wat eten.”