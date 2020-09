Stijn Wuytens en Lommel SK op zoek naar evenwicht: “We dansen op een slappe koord” Luc Dujourie

29 september 2020

08u38 2 Sport in de buurt Lommel SK (1B) ging afgelopen zondag onverwachts de boot in tegen Deinze. Een groen-witte opdoffer, zeker voor ene Stijn Wuytens (30). De verdediger uit Hechtel-Eksel mocht eindelijk zijn debuut maken als basisspeler, maar een feestje achteraf was hem helaas niet gegund. Hoewel…

“Ik mocht na een onderbreking van een half jaar nog eens aan de bak, dat was op zich ook al een overwinning”, aldus de man die na zijn Nederlandse hoogdagen bij AZ voor een nieuw avontuur en het Lommelse City-project koos.

Om wekenlang buiten beeld te blijven. “Zoals gezegd was er veel te lang geen sprake van voetballen. Toen ik in Lommel terecht kwam, had ik best wat achterstand. Ik deed er alles aan, maar het ging mis tijdens een oefenmatch. Een spierblessure stuurde me weer even naar af en het was wachten tot ik echt weer op dreef was. Ik groei nu stilaan naar mijn beste vorm en je zal begrijpen dat ik al blij ben dat ik weer mag voetballen. Echt, de goesting is groot.”

Leerperiode

Al had je je bij dat Lommelse debuut iets anders voorgesteld. “Inderdaad en ik heb de nacht daarna niet al te veel geslapen. Je zoekt naar redenen en fouten en dan stel ik vast dat het een beetje te weinig was op alle fronten: we verzuimden het onze kansen af te werken, er was onvoldoende agressie en ons tempo was te traag om die ervaren jongens van Deinze te verontrusten. Kan wel eens gebeuren als je middenin een leerperiode zit.”

Begrijpelijk, maar intussen dendert de competitie gewoon voort. “Da’s nu juist het probleem, of noem het de uitdaging. Enerzijds moeten we nog een heleboel op punt zetten, anderzijds mogen we de resultaten niet uit het oog verliezen. We zijn op zoek naar een evenwicht terwijl we staan te dansen op een slappe koord.”

Chaos

“De competitie in eerste B? Vreemd geval, hoor. Ik zie vooral een soort georganiseerde chaos. Veel fysiek geweld, harde duels, veel kansen en adrenaline terwijl van enige controle nauwelijks sprake is. Het resultaat zijn onvoorspelbare uitslagen en vreemde situaties. Boeiend, maar ook chaos. Ik hoef je ook niet te vertellen dat onze link met Manchester City en bijvoorbeeld dat uitstekende speelveld extra motivatie oplevert voor onze tegenstanders. Het is aan ons te tonen dat we inderdaad beter zijn. We zijn nog niet zo ver, maar ik geloof rotsvast in een goede afloop.”

Lees ook: Youssef Challouk (SK Deinze) scoort eerste goal in 1B: “Mooi meegenomen, maar vooral de driepunter telt”