Stijn Geys na zware nederlaag op openingsspeeldag: “Competitiemodus was te weinig aanwezig” Adriaan Schepers

24 september 2020

18u19 0 Sport in de buurt De eerste competitiematch van tweedenationaler SK Londerzeel werd er ééntje in mineur: het zag een efficiënt Cappellen vijf doelpunten maken. De cijfers zeiden niet alles, zag ook trainer Stijn Geys maar hij vond ook dat zijn jongens nog te weinig in competitiemodus waren.

“Als je je eerste competitiematch waar je zolang naar hebt uitgekeken en waar je hard hebt voor gewerkt, afsluit met een 0-5 nederlaag kan je niet tevreden zijn”, opent trainer Stijn Geys. “De cijfers zeggen misschien niet alles maar daar kopen we niet veel mee. We hadden onze kansen voor de pauze maar die grepen we te weinig. Cappellen had één kans en scoorde. De kantelmomenten om het in ons voordeel te laten uitdraaien, moeten we meer grijpen. Als je dan op een Cappellen botst die die momenten wel grijpt, kan je met de billen bloot gaan. En moeten we zeer ontgoocheld zijn en is dit vooral jammer voor al wie SK Londerzeel lief heeft.”

Grinta

“De leidraad na zo’n zware nederlaag is dat we vooral naar onszelf moeten kijken en nederig moeten zijn. Op sommige momenten waren we wat te gemakzuchtig en miste ik die intensiteit, die grinta. Anderzijds bewijzen de gegevens ook dat de jongens hard hebben gewerkt dus dat kan ik hen niet verwijten. Maar die competitiemodus was naar mijn mening nog te weinig aanwezig. En daar moeten we als ploeg aan werken. Dat we zondag al terug aantreden, tegen Berchem Sport, is misschien wel een voordeel. Dan hebben we een kans om snel iets recht te zetten zodat dit niet te lang in de hoofden blijft zitten. Anderzijds is Berchem ook een stevige ploeg met de nodige metier. De punten die we nu al verloren tegen Cappellen zullen we dus daar moeten proberen terug te pakken. Niet makkelijk maar ook niet onmogelijk.”

“Ongerust ben ik zeker niet. Uiteindelijk zijn we nog maar één speeldag ver. We zijn iets aan het opbouwen met een nieuwe ploeg waarin meer dan genoeg kwaliteit zit. Maar soms is dat dus niet voldoende.”

Londerzeel: Merckx, Caignau, Meseure (71’ Van Hoof), Pieyns, Yildiz, De Kegel, Odimboleko (58’ Goffin), Van Den Bogaert, Mitu, Cavus, Dellevoet

Cappellen: Joossens, Volant, Van Kerckhoven (35’ De Vriese), Baik, Faria Da Silva, Bouwman, Geuens, Vallez, Kil, Njengo Mandeng (66’ Al-Balahi), Lemaire

Doelpunten: 20’ Van Kerckhoven (0-1), 71’ Al-Balahi (0-2), 75’ Faria Da Silva (0-3), 81’ Baik (0-4), 86’ Bouwman (0-5)

Geel: Odimboleko, Bouwman