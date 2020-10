Stijn Dejonckheere wint met Knack B tegen Ruiselede: “Het voelde goed aan” Maxime Petit

04 oktober 2020

20u29 0 Sport in de buurt Op de openingsspeeldag van Nationale 2 -de vroegere eerste divisie- stond er met Knack B tegen Ruiselede meteen een interessant burenduel geprogrammeerd. De thuisploeg veegde de vloer aan met Ruiselede: 3-0 met 25-15, 25-19 en 25-19 als setstanden. Stijn Dejonckheere maakte zijn comeback als volleyballer.

Welgeteld één seizoen genoot Stijn Dejonckheere (32) van zijn volleybalseizoen. Hij ruilde zijn liberoshirt van Knack A nu in voor een rol als receptiespeler bij Knack B. Dejonckheere moet het vertrek van sterkhouder Antoine Cornil naar het Franse Amiens opvangen. Onder zijn impuls dwong Roeselare twee promoties op rij af. Druk voelt de vroegere succesvolleballer van Roeselare niet. “Ik heb duidelijke afspraken met de club. Ik combineer dit engagement nu met mijn fulltimejob als bedrijfsleider bij Clementine Productions. Ik train wanneer ik kan en ik ben ook niet elke wedstrijd inzetbaar.” Tegen Ruiselede was Dejonckheere er el bij en dat liep lekker. “Ja, het voelde goed aan”, aldus de aanvaller. “We hebben het als team perfect gedaan en kwamen op geen enkel moment onder druk. In het begin van elke set deden de bezoekers nog goed mee maar van zodra wij een versnelling hoger schakelden, konden ze niet meer volgen.”

Dejonckheere hoopt dat zijn ploeg zo goed mogelijk meedraait in de reeks maar over de echte ambities kan hij zich moeilijk uitspreken. “Ik ken geen enkele van de tegenstanders goed omdat ik de laatste jaren op het hoogste niveau speelde. Dan volg je de lagere reeksen minder. Ik vind het gewoon belangrijk dat ik mij amuseer en dat ik de jonge gasten van ons team veel kan bijbrengen. De resultaten komen voor mij niet op de eerste plaats. Ik heb deze uitdaging vooral aangenomen omdat ik mijn hoofd wil leegmaken na een zware werkweek. Voorlopig lukt dit perfect. De overwinning op de openingsspeeldag geeft alvast ook een ferme boost voor mij en de teammaats.”

Volgende week gaat Knack B op bezoek bij Oudenaarde, de ploeg die zich in het tussenseizoen gevoelig versterkte met spelers die ervaring hebben op het hoogste niveau. Dat wordt een grote uitdaging voor Dejonckheere en zijn teammakkers.