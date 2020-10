Stijn Cools-Ceuppens (KVV Zelzate): “Ik droom van een wedstrijd in de Ghelamco Arena” Dominique Lampo

08 oktober 2020

17u30 0 Sport in de buurt KVV Zelzate trekt dit weekend naar Lommel voor de Croky Cup. Na een vlekkeloos bekerparcours en drie gelijke spelen op rij blijft de fusieclub dit seizoen ongeslagen. En Stijn Cools-Ceuppens heeft geen zin om verstoppertje te spelen en wil de ongeslagen reeks verder zetten. Vol voor de volgende ronde gaan is de boodschap in Lommel.

“SK Lommel speelt in 1B en heeft dus een pak meer kwaliteit in huis. Maar het is een bekerwedstrijd en in elke bekerronde heb je verrassingen. We gaan er dus alles aan doen om in Lommel te overleven. Ik ben een Buffalofan en ik droom van een wedstrijd in de Ghelamco Arena. Coach Gino Pauwels zal me dus niet moeten opnaaien voor deze wedstrijd. Al besef ik maar al te goed dat de competitie prioriteit heeft. Maar het gegeven dat we pas volgend weekend weer aan het werk moeten, zorgt ervoor dat we vol voor de kwalificatie kunnen gaan. Nogmaals, Lommel vertrekt als torenhoog favoriet, maar je weet maar nooit. En op zich is het zowel voor de spelers als voor de supporters al bijzonder om in Lommel te mogen bekeren.”

Matig

Op het veld van Westhoek speelde Zelzate een heel matige wedstrijd. Diep in de blessuretijd kon Cools-Ceuppens met een kopbal een punt uit de brand slepen. De middenvelder beseft ook dat zijn ploeg vorig weekend niet zo’n beste beurt maakte. “Tot halverwege de tweede helft zat ik op de bank en was het spelniveau eerder pover. We hebben al heel wat betere wedstrijden gespeeld. We leken zelfs op een eerste nederlaag af te stevenen. Gelukkig kon ik in de slotfase onze ongeslagen reeks verlengen. We beseffen natuurlijk dat we beter zullen moeten spelen om Lommel te kloppen.”

Roteren

Het valt nog af te wachten of Cools-Ceuppens aan de aftrap verschijnt en daar is hij zich ook bewust van. “Vorig jaar verscheen ik steevast aan de aftrap, maar dit jaar ligt het toch wat moeilijker. Voor de posities zes en acht strijden Simon Lanckman, Emmanuel Annor en ik. Vorige week bleef ik langs de kant en als certitude in het voorbije seizoen heb ik het daar natuurlijk niet makkelijk mee. Maar goed, ik leer leven met die concurrentie en op zich maakt die ons ook sterker. Met dit spelerspotentieel moeten we uit de gevarenzone kunnen blijven.”