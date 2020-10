Steven Van de Vreede (KFC Lille): “We toonden ons als hechte groep” Jef Tegenbos

04 oktober 2020

10u05 1 Sport in de buurt Wie spektakel wenste, moest de voorbije weken in Lille zijn. Na de 7-2-overwinning op de openingsspeeldag tegen Koersel, won het team van trainer Kris De Backer zaterdagavond in derde nationale B met 4-2 het burenduel tegen KFC Turnhout.

Lille leek in deze derby vlot op weg naar zijn tweede succes. Halfweg stonden de geel-zwarten met 3-0 aan de leiding. Een score die op dat moment gewettigd was. Ook omdat de bezoekende defensie niet altijd vrijuit ging.

“We mogen terugblikken op een vlekkeloze eerste periode”, is de mening van Steven Van de Vreede, de aanvaller die Lille reeds na vijf minuten op voorsprong had gebracht. “Alles zat goed in mekaar. De combinaties rolden vlot van de band en we scoorden aan een heel hoog percentage. Ik ben uiteraard blij met mijn twee doelpunten. Maar eens te meer was de collectiviteit een heel sterk wapen.”

Terugval

Turnhout had in de tweede helft weinig keuze en trok zijn werkplunje aan. Het team van trainer Jo Christiaens kwam terug tot 3-2 en slaagde erin om het Lille nog moeilijk te maken. Pas toen de thuisploeg een vierde keer scoorde, was het verhaal afgelopen.

“We lieten Turnhout te veel in de wedstrijd komen”, beseft Van de Vreede. “Dat was tegen Koersel eveneens het geval. Aan dat gegeven moeten we blijven werken. Maar laat ons vooral de vele positieve zaken onthouden. Met een zes op negen mogen we als nieuwkomer trots zijn.”

Gekwetsten

Minder goed nieuws kwam er vanuit de ziekenboeg. Stig Cools zit na een operatie aan de kruisbanden nog enkele maanden aan de kant. Olivier Schops (achillespees) en Mathias Trenson (meniscus) moeten eveneens onder het mes. Drie pionnen uit het verdedigende compartiment. Gillian Van Ginckel is eveneens out.

“Het wordt puzzelen”, beseft trainer Kris De Backer. “Vooral omdat het langdurige kwetsuren zijn. Het zou jammer zijn moesten we daardoor onze ambities moeten bijstellen.”

Versterking

Vorige vrijdag trok Lille met Sofiane Achnak een 28-jarige verdediger aan. Hij maakte vrij de overstap van Hamme en was zaterdag reeds speelgerechtigd. Achnak begon op de bank en maakte in de laatste minuten zijn eerste invalbeurt.