Steven Pattyn zet in Arden Challenge etappe naar zijn hand: “Voor mij wordt het volgend jaar echt menens” Hans Fruyt

29 september 2020

11u13 0 Sport in de buurt Steven Pattyn (20) verraste vorige zomer door in Rochefort een etappe van de Ronde van Namen te winnen. De student kinesitherapie heeft een voorkeur voor Waalse parkoersen. Zaterdag schreef de tweedejaarsbelofte van Lotto-Soudal in Sainte-Marie de tweede rit van de Arden Challenge op zijn naam.

Tom Paquot, in Manhay winnaar van de eerste etappe van die Arden Challenge, niet meenemen naar de laatste rechte lijn. Dat was bij de beloften van Lotto-Soudal, voor de start van de rit in Sainte-Marie-sur-Semois, het devies. “In die Arden Challenge deden wij het met een groep, die sterk op elkaar ingespeeld is”, verduidelijkt Wijnegemnaar Steven Pattyn. “In de etappe van zaterdag moesten we drie keer over dezelfde klim. De laatste keer trok ploegmaat Henri Vandenabeele, vorige week winnaar van een etappe in de Tour de l’Isard, stevig door. De hele ploeg zat voorin, want na de top had de wind vrij spel en kon een waaier worden gevormd. Zo dunden we de kopgroep uit. Bedoeling was om van Paquot af te geraken.”

“Op vijf kilometer van de finish sprong Warre Vangheluwe weg. Twee kilometer verder reageerde ik. Ik kreeg twee renners mee, maar op een kort knikje kon ik hen eraf gooien. Nadat ik bij Vangheluwe kwam, gingen we er samen voor. We namen tien tot vijftien seconden, maar in de slotkilometer durfde ik gokken door niet meer over te nemen”, gaat Pattyn voort. “Vierhonderd meter voor de streep ging ik aan. Ik had vlug gewonnen spel, terwijl Vangheluwe nog door de eerste renner van het peloton geremonteerd werd.”

Eerst Lombardije, nadien Friuli?

Pattyn had in de finale zijn Lotto-Soudal-vestje aan. “Tweehonderd meter voor de finish had ik nog de tijd om de rits te openen zodat onze sponsors op de aankomstfoto duidelijk zichtbaar waren”, glundert Pattyn, die zondag de Ronde van Lombardije afwerkt en vanaf 8 oktober misschien de Ronde van Friuli rijdt. “Vorig jaar werd ik in Lombardije dertigste. De parkoerskennis die ik toen opdeed, neem ik mee naar zondag. Of ik de Ronde van Friuli zal rijden is nog niet helemaal zeker. Wellicht lig ik in balans met Harry Sweeny. Tenzij Viktor Verschaeve zich nog niet helemaal fit voelt. Voor mij wordt 2021 belangrijk. Aangezien heel wat ploegmaats eind dit seizoen overstappen naar de profs, zal ik volgend jaar in UCI-koersen, vaak het kopmanschap dragen.”