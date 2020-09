Steven De Neef begint met Circus-Wanty Gobert aan voorjaarsklassiekers in het najaar Erik Vandeweyer

23 september 2020

23u33 0 Sport in de buurt Als paradox kan het tellen. Assenaar Steven De Neef is sportbestuurder bij Circus-Wanty Gobert. Zijn team begint volgende week aan de voorjaarsklassiekers in het najaar. Omwille van de coronaperikelen werden alle topkoersen die in de lente voorzien waren, immers verplaatst naar het najaar.

Steven De Neef heeft al wat wielerwatertjes doorzwommen. Tot zijn veertigste was hij actief in het profpeloton. Volgend seizoen is hij aan zijn tiende campagne als ploegleider toe. “Ik vrees dat dit jubileum me een rondje zal kosten (lacht). Eén jaar was ik bij Jong Vlaanderen actief. Nadien verhuisde ik naar Wanty-Groupe Gobert. Ik heb inderdaad al wat meegemaakt, maar dit seizoen slaat natuurlijk alles. Het begon nochtans goed. Na de stage in Calpé konden we aan de slag in Mallorca en Frankrijk. De Ronde van Oman werd afgelast, maar dat had te maken met de dood van de sultan. We waren al op weg naar de Strade Bianche, toen die koers als eerste werd uitgesteld. Parijs-Nice lukte nog wel, maar dan was het gedaan.”

De heropstart

In juli kon Steven De Neef weer aan de slag met zijn team. “Rotselaar was een opwarmertje. Er volgden goede stages in Charleroi en de Ardennen. Met de Strade Bianche, Milaan-San Remo en de Dauphiné konden we meteen een mooi internationaal programma afwerken. De heropstart was moeizaam, omdat Meurisse, Van Poppel en Dupont met kleine kwalen sukkelden. De laatste drie weken waren echt goed. Zondag triomfeerden we nog in de Gooikse Pijl, maar ook daarvoor waren er al deugddoende uitslagen. Pasqualon werd tweede in de Coppa Sabatini, De Gendt werd derde in Luxemburg en tweede in Le Samyn en ook Bakelants haalde de top tien.”

Drukke dagen

Steven De Neef heeft nog werk voor de boeg. “Twee wedstrijden in Frankrijk en de BinckBank Tour vormen de aanloop naar de klassiekers. We hebben overal startrecht. Mogelijk sluiten we het seizoen pas half november af in Sardinië. Intussen denken we ook al aan volgend seizoen. Doubey gaat naar Total Energy en Offredo wordt analist bij de Franse televisie. Met de Est Rein Taramae haalden we een eerste versterking in huis.”