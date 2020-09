Steve Bartholomeeussen trekt met Zoersel naar ex-club Vosselaar: “Laten zien dat ik een betere voetballer geworden ben” Kristof Gabriels

23 september 2020

22u38 0 Sport in de buurt Na een één op zes tegen Bevel en Kontich gaat Steve Bartholomeeussen zondag op het veld van ex-club Vosselaar op zoek naar een eerste zege met eersteprovincialer Zoersel.

Bartholomeeussen en co. verloren afgelopen weekend met 0-3 tegen Kontich. “De bezoekers wonnen verdiend, maar ze kregen de eerste twee goals wel cadeau van de scheidsrechter”, aldus de Zoerselse middenvelder. “De 0-1 kwam bijvoorbeeld voort uit een corner die er totaal geen was en ook de penalty bij de 0-2 was absoluut geen fout. Dat zorgt dus wel voor een zure nasmaak. Zeker omdat we in de tweede helft uit frustratie ook nog eens twee rode kaarten pakten, waardoor we die jongens dit weekend moeten missen.”

Zoersel kan een zege nochtans goed gebruiken. “Na onze één op zes wordt het stilaan tijd dat we de drie punten pakken. Anders hebben we onze start toch een klein beetje gemist en dat is het laatste wat we kunnen gebruiken. Anderzijds moeten we ook realistisch zijn. We zijn niet bepaald versterkt ten opzichte van vorig seizoen, waardoor we geen wonderen moeten verwachten. Als we erin blijven, is ons seizoen meer dan geslaagd.”

Geen eerste keuze

Bartholomeeussen zou die eerste Zoerselse zege van het seizoen maar wat graag dit weekend tegen zijn ex-club Vosselaar boeken. “Ik kan niet ontkennen dat het een speciale match is. Er lopen niet alleen nog heel wat oude bekenden rond. Yannick Defossez is bijvoorbeeld een goede vriend van mij. Ik heb ooit ook maar voor één andere club dan Zoersel gespeeld in mijn carrière. Ik heb trouwens ook geen slecht seizoen gekend bij Vosselaar. Ik denk dat ik er in totaal ongeveer de helft van de matchen gespeeld heb, maar ik voelde me op geen enkel moment eerste keuze. Daarom ben ik er wel op gebrand om te laten zien dat ik sindsdien een betere voetballer geworden.”

Bartholomeeussen keerde na amper één seizoen Vosselaar terug naar Zoersel. “Iets waar ik achteraf bekeken nooit spijt van heb gehad, want we spelen ondertussen toch maar mooi in dezelfde reeks. En dat met allemaal jongens uit Zoersel. Dat is trouwens ook onze grootste sterkte. We zijn een echte vriendengroep die voor elkaar door het vuur gaat.”