Steve Bael zet Ninove op weg naar vierde zege op rij: “Dit is bevrijdend voor me” Kristophe Thijs

11 oktober 2020

12u50 2 Sport in de buurt Promovendus Ninove blijft de verrassende leider in de tweede nationale A. Na een aantrekkelijke pot voetbal zetten de groenhemden relatief makkelijk SK Ronse opzij. Door het verlies van Oudenaarde vergroten de Ninovieters de kloof met de eerste achtervolgers. Met zijn eerste twee doelpunten van het seizoen zette flankaanvaller Steve Bael zijn ploeg op weg naar een vierde zege op rij. Topschutter Oli Romero prikte er ook opnieuw twee tegen de netten en bracht zo zijn totaal al op zes rozen.

Dat Ninove op wolkjes loopt, bleek eens te meer tegen het jonge Ronse. Opnieuw gingen de jongens van coach Alan Haydock als een wervelwind van start en eigenlijk was de wedstrijd na een klein halfuur al gespeeld. Steve Bael had toen al een voet in elk van de drie thuisdoelpunten. “Na een verre inworp van Geenens kopte De Wannemaeker door en stond ik op de juiste plaats om binnen te tikken en vijf minuten later kon ik met een volley de 2-0 aantekenen. Ronse beet heel even terug toen, maar nog voor het halfuur kon ik Romero bedienen voor de 3-1", vat Bael kort het wedstrijdbegin samen.

De zoon van de Ninoofse burgemeester Tanja De Jonge is maar wat blij met zijn prestatie. “Door pech en wat blessureleed presteerde ik vorig seizoen niet zoals ik wou. Nu heb ik een wat andere rol op de flank gekregen, moet ik wat meer lopen, maar ben ik vooral bijzonder opgetogen met het niveau dat ik haal. Als dat niveau zich dan ook nog kan vertalen in doelpunten en een assist doet dit bijzonder veel deugd. Dit voelt voor mij persoonlijk echt als een bevrijding”, geeft Bael aan.

Genieten

En zo trekt Ninove volgend weekend opnieuw als leider naar Racing Gent, toevallig een ex-ploeg van Bael. “Ik heb bij Gent een mooi jaar gekend en heb er de beste herinneringen aan. Maar we moeten vooral realistisch blijven en onze voetjes op de grond houden. We hebben ervaring en kwaliteit in onze rangen. Dat is ondertussen wel duidelijk. Toch hadden we het in de tweede helft tegen Ronse echt niet makkelijk. Zelfs bij de 4-1 bleven ze ervoor gaan. In deze reeks is het knokken voor elk punt. Maar voorlopig lukt ons dat perfect en daar moeten we ten volle van genieten. Dit is een beloning voor ons harde werk”, weet Bael.

KVK Ninove: Van Den Noortgaete, De Wannemaeker, Hertveldt, Romero, Schamp (75' Ntambue), Geenens, Bourguignon, Persoons (68' Emhandi), Tshimanga, Bael, Ndefe (51' Zaânan)

SK Ronse: Dannel, Foucart, Jourquin, Milokwa, Guede (75' De Kerf), Thissen, Sikkumoya, Verbrugge (46' Caufriez), Falzone, Sylla (‘36 Sidibe), Fichex

Doelpunten: 16' en 24' Bael (1-0, 2-0), 25' Thissen (2-1), 29' en 52' Romero (3-1, 4-1), 80' Sikumoya (4-2, pen.)

Geel: Sikumoya, Dannel, Guede, Zaânan