Sterke Guus Vandekerckhove (Lochristi) in zege tegen Melsele: “Ik geniet wel van zware omstandigheden” Xavier De Naeyer

11 oktober 2020

21u24 0 Sport in de buurt Guus Vandekerckhove was zaterdagavond een van de uitblinkers in de 2-4-zege bij Svelta Melsele. De tweede overwinning op rij bracht SKLO al in de top vijf. Als het woensdagavond ook bij Eppegem wint, wordt Lochristi zelfs even tweede in de stand.

Voor een groot en drassig terrein haalt Guus Vandekerckhove zijn neus niet op. Dat bewees de nummer tien van SK Lochristi (derde nationale) zaterdagavond op bezoek bij Svelta Melsele. Hij pikte er zijn eerste goal van het seizoen mee. “Ik speel liever op een goed veld hoor”, lacht Vandekerckhove. “Door de regenval waren het zaterdag zware omstandigheden en daar geniet ik ook wel van. Thomas Zwart bleef vooral centraal in de spits, waardoor ik mij kon uitleven door links en rechts in de hoeken te duiken. Ik ben meer een lopende tien die voordeel haalt uit grote en lastige terreinen. Als je dan scoort na een mooie aanval en samen met de ploeg een sterke collectieve prestatie aflevert mag je tevreden zijn. Dat alle drie onze spitsen ook hun doelpunt meepikten is alleen maar goed voor het vertrouwen.”

Lessen getrokken

Dankzij zes op zes tegen Anzegem en Melsele lijkt de pijnlijke 2-4-verliesbeurt tegen Oostkamp al vergeten. Lochristi staat ondertussen vijfde en krijgt deze week twee wedstrijden om de situatie nog mooier te maken. Woensdagavond trekt het naar Eppegem, zondag komt Torhout naar de Bosdreef. “Uit die nederlaag tegen Oostkamp hebben we lessen getrokken. In die match stonden we zeer hoog, maar waren we niet direct genoeg in balbezit. De laatste twee wedstrijden probeerden we sneller vooruit te denken bij balverovering in plaats van nog twee of drie keer rond te spelen. De bal moet uiteindelijk ook in doel belanden en dat is nu al twee wedstrijden goed gelukt. We willen de lijn deze week doortrekken en kijken uit naar die opeenvolging van matchen. Eppegem speelde nu voor het eerst in drie weken en mist wellicht wat ritme. Hopelijk kunnen wij daar van profiteren. Torhout schat ik dan hoger in. Als we minstens een van die twee duels winnen blijven we bovenin meedraaien. De top vijf moet dit seizoen het doel zijn.”