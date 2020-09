Stephen Vandenbossche (KME Machelen): “Kijk graag vooruit, maar probeer eerst in tweede provinciale vaste waarde te worden” Hans Fruyt

29 september 2020

12u36 0 Sport in de buurt Vond Eendracht Machelen een opvolger voor Gillis Dentyn? Thuis tegen Zeveren Sportief scoorde de negentienjarige Stephen Vandenbossche twee keer. De student accountancy-fiscaliteit stond na twee invalbeurten van telkens een kwartiertje voor het eerst in de basiself.

Stephen Vandenbossche woont net naast het voetbalveld van Machelen. Toch is het van bij de duiveltjes geleden dat hij de blauw-witte kleuren droeg. Bij de jeugd werd hij opgemerkt door SK Deinze. Na drie jaar oranjehemden verhuisde Vandenbossche naar Petegem waar hij vorig seizoen in het B-elftal van de Spartanen in vierde provinciale vaste waarde was en tien keer scoorde.

“Van U11 tot en met beloften speelde ik bij Sparta Petegem”, blikt de jonge Machelaar terug. “In december van vorig jaar kreeg ik telefoon van Machelen. Twee weken later tekende ik voor mijn moederclub. Zowel thuis tegen Houtem als bij Meerbeke mocht ik een kwartier voor tijd invallen. In Meerbeke viel Gilles Heyerick geblesseerd uit. Vandaar dat ik tegen Zeveren van bij de aftrap mijn kans kreeg. Voor de rust scoorde ik een eerste keer. De bezoekende keeper speelde in op een verdediger, maar Andreas Walgraeve zat er goed tussen en legde af op mij. Oog in oog met de keeper kon ik de bal met rechts in de verste hoek plaatsen. Halfweg de tweede periode zonderde Gilles Beerens mij af voor de doelman van Zeveren. Met links plaatste ik de bal in de korte hoek. Tien minuten later vroeg trainer Mario Sergeant of ik nog voldoende energie over had. Ik voelde mijn benen leeg lopen en ging naar de kant.”

Dankzij zeges in Meerbeke (0-1) en thuis tegen Zeveren (2-0) prijkt Machelen na drie speeldagen op de vierde plaats. Een goeie start voor blauw-wit dat zondag naar nieuwkomer Eine trekt. Uiteraard hoopt Vandenbossche op een nieuwe basisplaats. “Dat moet trainer Sergeant beslissen”, reageert de aanvaller. “Het zou leuk zijn ook zondag de punten te pakken. Dan wordt het de week nadien thuis tegen Nokere-Kruishoutem een interessant derby. Ik kijk graag vooruit naar de toekomst, maar eerst probeer ik in tweede provinciale vaste waarde te worden. Denk dat ik dit seizoen nog wel enkele keren naar de bank terug moet. Want Fries De Waele en Jonas Vandevelde moeten na letsel nog terugkeren.”