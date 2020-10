Steffen De Schuyteneer wordt Belgisch kampioen bij de nieuwelingen: “Deze sprint was nagenoeg perfect” Erik Vandeweyer

11 oktober 2020

15u05 4 Sport in de buurt Zondag werd Steffen De Schuyteneer in Affligem Belgisch kampioen hij de eerstejaars nieuwelingen. De Geraardsbergenaar maakte daarmee zijn favorietenrol met verve waar. In de sprint haalde hij het van Vigo Van Neste – ook al een man met ervaring op de piste – en Senne Sentjens.

Het duurde lang vooraleer het Belgisch kampioenschap bij de eerstejaars nieuwelingen openbrak. Er waren enkele schermutselingen, maar pas in de laatste ronde kwam er echt vuurwerk. Vigo Van Neste stak als eerste het vuur aan de lont, daarna dreigde Niel Meulemans met een uitval. Op vierhonderd meter van de meet kwam alles weer samen en kon Steffen De Schuyteneer zijn duivels ontbinden.

Perfecte sprint

De nieuwe Belgische kampioen doet zijn verhaal. “Deze sprint was nagenoeg perfect voor mij. Alles kwam tijdig samen en ik zat mooi in het wiel van Vigo Van Neste. Op tweehonderd meter van de finish kwam ik uit zijn wiel. Toen ik onder mijn arm keek, zag ik dat ik twee fietslengten voorsprong had. Toen wist ik dat de buit winnen was. Dat kon niemand in de laatste meters nog goedmaken. Mijn ervaring op de piste zal me wel van pas gekomen zijn, al heeft Van Neste die ook.”

Wisselend weer

De weersomstandigheden in Affligem waren zeer wisselend. Steffen De Schuyteneer bevestigt. “Tijdens de koers was het grotendeels droog. Pas in de laatste ronde gingen de hemelsluizen open, maar dan was het ook meteen raak. Het was een ware zondvloed, maar dat hinderde me niet. Het wegdek lag niet glad, zodat het niet gevaarlijker werd. In het begin van het BK was het veel hectischer. In de eerste ronde was er al meteen een valpartij. Ook daarna werd er zenuwachtig gekoerst.”

In vaders voetsporen

Steffen De Schuyteneer zet met zijn zege in Affligem de familietraditie verder. “Mijn papa (Guy De Schuyteneer, nvdr.) was in zijn tijd ook een goed renner, al was hij een totaal ander type dan ik. Hij moest het veeleer hebben van het klimmen. Met deze Belgische titel heb ik een mooi seizoen helemaal kleur kunnen geven. Ondanks de beperkte kalender was het toch al mijn vijfde overwinning van het seizoen. Deze overtreft uiteraard alle voorgaanden.”