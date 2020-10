Steffen De Schuyteneer en Aaron Dockx worden Belgisch kampioen bij de nieuwelingen in Affligem Erik Vandeweyer

11 oktober 2020

18u55 0 Sport in de buurt In wisselende weersomstandigheden kroonden Steffen De Schuyteneer (eerstejaars) en Aaron Dockx (tweedejaars) zich in Affligem tot Belgisch kampioen op de weg bij de nieuwelingen. Vooral die laatste titel was hilarisch, nadat Tyson Borremans te vroeg de handen in de lucht stak.

Bij de eerstejaars was het een gesloten koers. In de aanvangsfasen waren er enkele valpartijen, maar die bleven allemaal zonder noemenswaardige gevolgen. Yarno Heymans toonde zich bedrijvig, maar de Pepingenaar kreeg geen vrijgeleide. Hetzelfde verhaal was van toepassing voor Niel Meulemans. Zijn mooie actie strandde op vierhonderd meter van de finish. “Ik was ontgoocheld, omdat ik tot tweehonderd meter kon uitlopen. Toen dacht ik dat ik het zou klaren. Een ontketend peloton pakte me in de laatste rechte lijn.”

Massasprint

Een massasprint bracht uitsluitsel. Steffen De Schuyteneer haalde het voor Vigo Van Neste en Sente Sentjens. Tom Crabbe werd zevende, Chepe Flusie negende. De laureaat genoot. “Het parcours in Affligem beviel me. De start was inderdaad zenuwachtig, maar nadien verliep het scenario naar wens. Meulemans werd ingerekend en op tweehonderd meter van de finish kon ik uit het wiel van Vigo Van Neste komen. Toen ik onder de arm achteromkeek, merkte ik dat ik twee fietslengten voorsprong had. Toen wist ik met zekerheid dat ik gewonnen spel had.”

Tweedejaars

Bij de tweedejaars reden Matis De Meijts en Dario Van der Heyden een aanvallende koers. Toch kwam het ook hier tot een massasprint. Tyson Borremans leek gewonnen spel te hebben en stak de handen al in de lucht. Aaron Dockx reed hem op de meet echter nog voorbij. De onfortuinlijke Borremans was begrijpelijk aangeslagen. “Ik heb vorige week nog gelachen in Luik-Bastenaken-Luik, toen Alaphilippe te vroeg juichte. Mij zou een ‘Alaphilippeke’ nooit overkomen. Nu maak ik die dezelfde fout. Ik ben er echt niet goed van.”

Bertemnaar Vlad Van Mechelen sprintte naar het brons. “Ik ging voor meer, maar ben tevreden met het resultaat. Blijkbaar vielen de anderen niet stil en dat heeft me wel verbaasd. Ik had benen om te winnen, maar twee concurrenten waren sneller.”