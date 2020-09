Stefan Rens (50+) en Kristel Van Maldeghem (40+) Belgisch kampioen 10.000m Bart Spruijt

29 september 2020

10u47

Kristel Van Maldeghem (40+) en Stefan Rens (50+) werden zondag in Eigenbrakel Belgisch kampioen 10.000m in hun leeftijdsklasse. Hun club Ac Herentals deed het voortreffelijk met vier medailles.

Stefan Rens vocht op het BK een bijzonder spannende strijd uit om het goud. In de slotfase plaatste de Westerlonaar zijn beslissende demarrage. De Belgisch kampioen cross (50+) nam snel een kleine voorsprong op de rest. De 52-jarige kinesist hield stand en bereikte de finish in 34.17.06. De Walen Dominique Noël (34.18.09) en Redouane El Ouassi (34.18.37) mochten mee op het podium. Het is voor Stefan Rens een mooie sportieve revanche nadat hij vorig weekend op het BK 5000m nog vrede moest nemen met zilver nadat hij nipt verloor van El Ouassi.

Dubbele titel 5000m en 10.000m voor Kristel Van Maldeghem

Bij de vrouwen was de 44-jarige Kristel Van Maldeghem de snelste in de leeftijdsklasse 40+. Zij volbracht haar 25 baanrondjes in 38.39.04. Eén week eerder stond ze ook al op het hoogste podiumtrapje te blinken op het BK masters in Ninove. Daar won ze de 5000m in haar categorie. Sven Naets – een week eerder nog goed voor goud op het BK masters 5000m – moest vrede nemen met zilver bij de 35-plussers op de 10.000m. De 37-jarige Mallenaar bleef met 32.01.91 welgeteld drie tellen boven zijn persoonlijk record van 31.58.67 dat hij een maand gelden neerzette op de Snoepzakkenmeeting in Essen. Tot slot pikte ook Marc Sempels z’n medaille mee. Het werd brons voor hem. De zestiger uit Westmalle klaarde de klus in een behoorlijke tijd van 37.12.24, maar had de pech dat er nog twee mannen sneller waren. Zo bracht hij het medailletotaal van de Kempense club Ac Herentals (met onderafdelingen in Herenthout, Lichtaart, Malle, Herentals, Westerlo en Nijlen) op vier stuks. Ook Kurt Verheyen (ATAC) bracht het er goed vanaf op het BK 10.000m bij de masters. De loper uit Merksplas greep het brons in 34.15.55. Het goud ging naar de beresterke Brechtenaar Dirk Vermeiren in 33.16.48.