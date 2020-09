Stefan Leleu en KSV Oudenaarde openen seizoen met thuismatch tegen Menen: “Zo snel mogelijk mee zijn want je weet niet wat ons nog te wachten staat” Hans Fruyt

25 september 2020

15u30 1 Sport in de buurt Bij tweedenationaler KSV Oudenaarde floepte het coronalicht deze week weer op groen. Omwille van zes besmettingen in de spelersgroep werd het duel bij Gullegem uitgesteld. Vanavond mogen de geelhemden in eigen huis hun competitie openen. Menen komt op bezoek. Trainer Stefan Leleu zag de grensploeg vorige zondag aan het werk.

Voor KSV Oudenaarde breekt een drukke periode aan. Vanavond is er de wedstrijd tegen Menen, volgende woensdag de uitgestelde match bij Gullegem en drie dagen later de derby bij Ronse. Vijf op negen is het doel. Al wat KSVO beter doet is bonus. Je weet niet wat ons tijdens de coronapandemie nog te wachten staat. “We gaan niet te ver vooruitkijken, in het klassement proberen we zo snel mogelijk mee te zijn”, benadrukt trainer Leleu. “Per drie matchen proberen we vijf punten te sprokkelen. Dan heb je bij de eindafrekening vijftig punten en sta je altijd in de top vijf. Hoge druk is er niet, we proberen het zo goed mogelijk te doen.”

Accent leggen op herstel

Voor de thuismatch tegen Menen is de voorbereiding van Oudenaarde kort. De spelersgroep onderging begin deze week coronatesten. Alle resultaten waren pas woensdag bekend. Die waren negatief. Dus mocht donderdagavond een eerste keer worden getraind. “Het is kort dag”, zucht Leleu. “Donderdag trainden we goed. In de week dat we niet mochten samenkomen ging iedereen individueel lopen. Wat helemaal anders is dan een groepstraining. Bovendien kan je tijdens één training niet alles inhalen. Volgende week moeten we twee keer spelen. Wat betekent dat we het accent moeten leggen op herstel. Onze kern is groot genoeg, maar we zitten met vier afwezigen. Waardoor de keuze voor die drie partijen in acht dagen een stuk minder groot wordt.”

Jelle Belmans (heup) hervat volgende week dinsdag nadat hij inspuitingen kreeg om ontstekingen tegen te gaan. Mathias Vercauteren (kuit) krijgt dinsdag een controle-echo en zou volgende donderdag kunnen hernemen. Jaan Vanwildemeersch had een kuitletsel, maar liep tijdens het individuele loopwerk een verrekking of spierscheurtje op. Op hem wordt het nog minstens een week wachten. En Milan Cambier verblijft voor opnames van Love Island in het buitenland. “Vorige zondag zag ik Menen-Dikkelvenne”, besluit Leleu. “De thuisploeg heeft me aangenaam verrast. Het merendeel van de spelers is nieuw en komt uit Noord-Frankrijk, maar er steken enkele goeie voetballers tussen.”